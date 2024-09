ETV Bharat / state

देखिए ये अनोखा घर ! एक दरवाजा राजस्थान तो दूसरा हरियाणा में खुलता है - One House in Two states

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 8 minutes ago

राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर घर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : अलवर के भिवाड़ी में एक ऐसा अनोखा घर है, जिसमें रोशनी हरियाणा और हवा-पानी राजस्थान की सरहद से आती है. यह न्यारा बंगला इन दिनों भिवाड़ी ही नहीं पूरे प्रदेश व हरियाणा में आकर्षण का केन्द्र बना है. कारण है कि हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेजी पर है और भिवाड़ी स्थित इस अनोखे मकान में एक छोर पर दिन भर चुनावी शोर सुनाई पड़ता है तो मकान के दूसरे छोर पर सन्नाटा छाया रहता है. इस अनोखे मकान में दो परिवार रहते हैं. इनमें एक हरियाणा तो दूसरा परिवार राजस्थान की राजनीति में सक्रिय है. भिवाड़ी धारूहेड़ा बॉर्डर पर करीब 4 हजार वर्ग मीटर में बना यह मकान कई मायनों में खास है. यह मकान दो राज्यों में बंटा है, जिसका एक दरवाजा हरियाणा और दूसरा दरवाजा राजस्थान में खुलता है. इस घर में रहने वाले लोग दोनों राज्यों की राजनीति में सक्रिय हैं. इस परिवार में चाचा कृष्ण दायमा हरियाणा के धारूहेड़ा में वार्ड नंबर 3 से दो बार पार्षद रह चुके हैं, जबकि भतीजा हवासिंह राजस्थान की भिवाड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 से लगातार तीसरी बार पार्षद हैं. पढ़ें. नोटों का अनोखा कलेक्शन, यहां मिल जाएंगे 100 साल की तारीखों के नोट - unique collection of Cureency

मकान के एक छोर पर हरियाणा चुनाव का शोर, दूसरे छोर पर छाया सियासी सन्नाटा (वीडियो ईटीवी भारत अलवर) दोनों ही राज्यों से आता है बिजली-पानी : भिवाड़ी व हरियाणा की सीमा पर बने इस घर में पानी राजस्थान और बिजली हरियाणा से आती है. पूर्व पार्षद कृष्ण दायमा का कहना है कि पूर्वजों के समय से ही दोनों परिवार इस मकान में रह रहे हैं. अभी मकान में दोनों परिवारों के 10 से ज्यादा सदस्य रहते हैं. परिवार के सदस्य और भिवाड़ी नगर परिषद के पार्षद हवासिंह ने बताया कि उनके लिए यह सब सामान्य लगता है, लेकिन दूसरे लोग जब इसके बारे में सुनते हैं तो उन्हें अचरच भरा लगता है. उनके चाचा का व्यवसाय शुरू से हरियाणा में रहा. वे गोरक्षा व बजरंग दल के माध्यम से वहां सेवा करते रहे और दो बार वहां से वार्ड पार्षद भी रहे. उन्होंने बताया कि वो कॉलेज पास आउट के बाद राजस्थान के भिवाड़ी से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े और अब लगातार तीसरी बार पार्षद हैं. परिवार जनता के बीच में रहकर सेवा कार्य करता रहा. हवा सिंह की सारी पढ़ाई राजस्थान के स्कूल में हुई, इसीलिए उनका खास लगाव राजस्थान से रहा है. चाचा के द्वार पर रहती है चुनावी सरगर्मी : इस अनोखे मकान में रहने वाले एवं धारूहेड़ा से पार्षद रहे चाचा कृष्ण दायमा के द्वार पर दिन भर चुनावी सरगर्मी दिखाई पड़ती है. उनके घर का यह गेट हरियाणा में खुलता है और वहां इन दिनों विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है. वहीं, राजस्थान में अभी चुनाव सरगर्मी नहीं है, इस कारण भतीजे एवं भिवाड़ी से पार्षद हवा सिंह के राजस्थान सीमा में खुलने वाले गेट पर खास सियासी हलचल नहीं रहती.