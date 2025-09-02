धमतरी : वनांचल क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के जुनून ने उसे बड़ी पहचान दी है. इस युवक के अनोखे शौक से उसे लोगों के बीच चर्चित बनाया है. ईटीवी भारत को जब युवक के अनोखे शौक के बारे में पता चला तो हमारी टीम उसके पास पहुंची.इस दौरान युवक ने बताया कि आखिर क्यों उसने इस अनोखे शौक को अपनाया है. आईए जानते हैं इस युवक का अनोखा शौक.

150 देशों की करंसी की इकट्ठा : हर इंसान की अलग ख्वाहिश होती है.जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है.वनांचल क्षेत्र में रहने वाले युवक की भी अनोखी ख्वाहिश ने उसे पहचान दी है.इस युवक का नाम पीयूष चंद्रा है. जिसने होश संभालते ही अनोखे शौक को पाला.ये शौक है अलग-अलग देशों की करंसी इकट्ठा करना. पीयूष ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अलग-अलग 150 देशों की करंसी इकट्ठा की है. 32 साल के पीयूष के पास सिर्फ विदेशी करंसी ही नहीं है बल्कि मुगलकालीन दुर्लभ सिक्कों का भी संग्रह है.

धमतरी में सिक्कों के शौकीन पीयूष चंद्रा (ETV BHARAT)

मामा से मिली प्रेरणा : धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर नगरी के रहने वाले पीयूष चंद्रा को बचपन से ही सिक्के इकट्ठा करने का शौक था. ये शौक उन्हें उनके स्वर्गीय मामा से मिला. तेरह साल की उम्र से शुरू हुआ यह लगाव अब एक अद्भुत कलेक्शन का रूप ले चुका है. भारत के 14वीं सदी से लेकर आधुनिक काल तक के सिक्के, विदेशी करंसी और दुर्लभ मुगलकालीन सिक्के पीयूष की पहचान बन गए हैं.

बचपन से सिक्के इकट्ठा करने का शौक : पीयूष चंद्रा ने ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने मामा स्वर्गीय उमेश चंद्रा से प्रेरणा ली है. पीयूष का कहना है कि जब वो 13 साल के थे तब से ये शौक पाला. स्कूल में जब छुट्टी मिलती थी तो वो सिक्कों का संग्रह करने के लिए निकल पड़ते थे. किसी भी गांव किसी भी शहर में जाकर वो सिक्के लाकर रखते थे. बचपन से ही पीयूष को सिक्कों की खनक पसंद थी. उनका उद्देश्य ये था कि आने वाली पीढ़ी पुराने जमाने के सिक्कों और मुद्राओं के बारे में जाने.

दुर्लभ सिक्के और नोटों का संग्रह : लगभग 150 देशों से भी ज्यादा के प्राचीनतम एवं नवीनतम नोटों का संग्रह पीयूष के पास है, जिसे देख लोग फूले नहीं समाते. दमड़ी से लेकर अति प्राचीन छाप वाले सिक्के और नोट पीयूष के पास हैं.जिन्हें काफी कम लोगों ने देखा होगा.दुर्लभ एवं अति प्राचीन देवी देवता एवं राजा महाराजा के काल के सिक्के और नोटों का विशेष संग्रह भी पीयूष ने किया है.

पीयूष के पास कौन-कौन सी करंसी ?: पीयूष चंद्रा के संग्रह में मुगलकाल से लेकर अंग्रेजी हुकूमत आजादी के बाद तक के काली मां, हनुमान, दुर्गा, शंकर, बंदर छाप, बैल छाप, कमल छाप, तांबा, पीतल, 786 मुस्लिम शासक काल का सिक्का, किंग एड्वर्ड VII, किंग जार्ज V, इमपीरीयर एवं किंग जार्ज VI, सूर्य सिक्का, चांदी सिक्का, एड़ी सिक्का, दुर्लभ राजा महाराजाओं का सिक्का दमड़ी सहित अति प्राचीन सिक्के शामिल हैं.

भारत समेत विदेश की करंसी भी जुटाई : भारत के अलग-अलग राज्यों के प्राचीन महाराजाओं के शासन काल के सिक्के भी पीयूष के पास हैं. इसी प्रकार भूटान, रसिया, बेल्जियम, चाइना, कनाडा, थाइलैंड, जापान, अमीरात, पौंलेड, नीदरलैंड, पाकिस्तान, सऊदी अरब, नेपाल, मॉरीशस, फ्रांस, अमेरिका, लिंज, तुर्की, रोमानिया, तंजानिया, जर्मनी, मैक्सिको, बुलगारिया, श्रीलंका, साऊथ अफ्रिका, आइसलैण्ड, ताइवान, बंग्लादेश समेत दूसरे देशों के नोट भी पीयूष ने इकट्ठा किए हैं.

वनांचल के पीयूष चंद्रा का अनोखा शौक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला प्रशासन से सम्मान की अपील : पीयूष का यह जुनून आज न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे नगरी नगर के लिए गर्व का विषय बन गया है. लोग उनके शौक को सराहते हैं. कम उम्र में 150 देशों की करंसी इकट्ठा करना आसान काम नहीं है. यही वजह है कि उनकी मां डॉ शैल चंद्रा ने भी बेटे की प्रशंसा करते नहीं थकती.वो चाहती हैं कि जिला प्रशासन भी उनके इस अनोखे काम के लिए सम्मानित करे.

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने पीयूष के इस उपलब्धि पर तारीफ करते हुए कहा कि आज के मोबाइल गैजेट्स के समय इस प्रकार से पुराने चीजों को संग्रह करना अपने आप में बड़ी बात है.

इससे जानकारी बढ़ती है. पैरेंट्स को चाहिए कि किसी प्रकार की हॉबी बच्चों में डाले.धमतरी जिले में म्यूजियम है. कोशिश करेंगे कि ब्लॉक स्तर पर भी म्यूजियम खोला जा सके- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

पीयूष ने बीकॉम की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने अपने व्यवसाय में ध्यान दिया. पीयूष सफल व्यवसायी बनने के साथ ही अपने अनोखे जुनून को जारी रखे हुए हैं. उनकी ख्वाहिश है कि उनके संजोए हुए सिक्कों का एक विशेष संग्रहालय बने, ताकि आने वाली पीढ़ियां इतिहास और करंसी की अनूठी जानकारी को जान सके. सिक्कों को संभालने का ये शौक अब धमतरी की शान बन चुका है. अब पीयूष को इंतजार है उस दिन का जब उनकी मेहनत सिर्फ धमतरी नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के सामने आए.