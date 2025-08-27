रायपुर : गणेश चतुर्थी के मौके पर राजधानी के रायपुरा के रहने वाले शिवचरण यादव ने अनोखी मूर्तियां बनाई है. शिवचरण यादव को बचपन से ही मूर्ति बनाने का शौक है.उनका व्यवसाय ऐसे तो गुपचुप बेचने के है.लेकिन मूर्तियों के प्रति उनकी दीवानगी ने उन्हें मूर्तिकार बना दिया. शिवचरण महादेव घाट में गुपचुप और भेल का ठेला लगाकर रोजी रोटी चलाते हैं. लेकिन बारिश के दिनों में गुपचुप और भेल का ठेला बंद करना पड़ता है.लिहाजा वो इन तीन चार महीनों में गणपति की मूर्ति बनाते हैं.

चार जगहों पर विराजित होंगे यूनिक गणपति : मूर्तिकार शिवचरण यादव अलग-अलग चीजों से गणपति बनाने में माहिर हैं. इस साल शिवचरण यादव ने चंदन की लकड़ी, सुपारी, जनेऊ, पास्ता और धागा से अनोखा और यूनिक गणपति तैयार किया है. जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. राजधानी के चार जगह पर इन चीजों से बनाई गई गणपति बप्पा विराजित होंगे.

चंदन पास्ता और धागों से बने यूनिक गणपति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर साल होती है अनोखे गणपति की डिमांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चंदन पास्ता और धागों से बने यूनिक गणपति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस साल चार बड़ी मूर्ति मैंने बनाई है. जिसमें सुपारी और जनेऊ की मूर्ति, नकली नोट की मूर्ति, धागा की मूर्ति और पास्ता की मूर्ति बनाई गई है. ये चारों मूर्तियां राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में आज विराजित होंगे. इस तरह की अनोखी और यूनिक मूर्ति बनाने में मेहनत भी खूब लगता है. काफी बारीकी से काम करना पड़ता है. हर साल 5 से 6 बड़ी मूर्ति ही हम लोग बनाते हैं. पिछले 28 साल के दौरान मैंने 50 से अधिक अलग-अलग चीजों से मूर्तियां बनाई है. हम लोग 4 इंच से लेकर 8 फीट तक की मूर्तियां बनाते हैं. मूर्तियों को देखकर उसका दाम तय किया जाता है- शिवचरण यादव, मूर्तिकार

धागों के रील से बने गणपति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मूर्तिकार शिवचरण यादव ने बताया कि "मैं दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहा था, लेकिन छटनी के दौरान मेरी नौकरी छूट गई. जिसके बाद रोजी रोटी के लिए मैंने गुपचुप और भेल का ठेला लगाना शुरू किया. बारिश की वजह से तीन-चार महीने तक गुपचुप और भेल का ठेला बंद करना पड़ता है. बचपन में छोटी मोटी मूर्ति बनाने का काम किया करता था. उसी को मैं पिछले 28 सालों से बड़े रूप में करता आ रहा हूं.

बारिश के दिनों में शुरु होता है काम : मूर्तिकार के बेटे रवि यादव ने बताया कि इस साल छह अलग-अलग चीजों की मूर्ति बनाई गई हैं. जिसमें धान, चावल, चंदन की लकड़ी इस तरह से अलग-अलग थीम पर मूर्ति बनाई गई है. चिल्ड्रन नोट यानी नकली नोट, सुपारी जनेऊ के साथ ही पास्ता के भी गणेश मूर्ति बनाई गई है. बारिश के 3 महीना में इस काम को हम लोग शुरू करते हैं. तब जाकर गणेश चतुर्थी तक प्रतिमा तैयार होती है.

पास्ता से बनाए गए लंबोदर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

4 इंच की छोटी मूर्ति की कीमत 1000 से लेकर बड़ी मूर्तियां के दाम 1 लाख रुपए से अधिक हैं. बच्चे इस काम को पिछले 15 सालों से कर रहे हैं. गणेश प्रतिमाओं को बनाने के लिए हम लोग पैरा और मिट्टी का उपयोग न करके इन सभी मूर्तियों में अखबार का बखूबी उपयोग किया गया है- रवि यादव, मूर्तिकार

मूर्तिकार शिवचरण यादव की अद्भुत कला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कहां कौन सी प्रतिमा होगी स्थापित : 4 इंच से लेकर 8 फीट तक की यह प्रतिमाएं पूरी तरह से इको फ्रेंडली होती है. विसर्जन के बाद यह प्रतिमाएं नदियों और तालाबों में प्रदूषण नहीं फैलाता कई प्रतिमाएं तो जलीय जीवों के लिए भोजन का भी काम करेगी.

ईकोफ्रेंडली पूजा का दे रहे मैसेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चंदन की लकड़ी वाले गणपति : चंदन की लगभग 15 किलो की लकड़ी से बनी प्रतिमा रामसागर पारा में विराजित होंगे. चिल्ड्रन नोट से बने गणपति : 1000 चिल्ड्रन नोट से यह प्रतिमा तैयार की गई है. इस प्रतिमा की स्थापना डंगनिया में मां बमलेश्वरी मंदिर के पास होगी. बटन और धागा से बनी गणेश प्रतिमा : 5000 बटन और 4000 सिलाई धागे के रील लगे हैं. प्रतिमा की स्थापना कपड़ा मार्केट पंडरी में होगी. पास्ता से बनाई गई प्रतिमा : इसमें लगभग 7 किलोग्राम मैकरोनी पास्ता का इस्तेमाल हुआ है. इस गणेश प्रतिमा की स्थापना राजधानी के सेजबहार में होगी.





ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा : इस बार राजधानी में गणेश प्रतिमाओं में इको फ्रेंडली और यूनिक आइडियाज का खासा ट्रेंड देखने को मिल रहा है. राजधानी के रायपुर क्षेत्र के मूर्ति का शिवचरण यादव और उनके परिवार ने कई अनोखी प्रतिमाएं बनाई है. एक गणपति की प्रतिमा पूजन सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं से बनाई गई है. जिसमें 15 किलोग्राम सुपारी और 500 पीस जनेऊ का इस्तेमाल किया गया है. लकड़ी के बेस पर सबसे पहले न्यूज़ पेपर के जरिए मूर्ति को आकार दिया जाता है. इसके बाद ऊपर से सुपारी को चिपकाकर बनाया गया है. वहीं जनेऊ का उपयोग गणपति जी की धोती बनाने में हुआ है.





गणपति के साथ सोने की चेन विसर्जित, 10 हजार लीटर पानी पंप कर दस लोगों ने 10 घंटे बाद खोजा, विधायक तक पहुंचा मामला



जेल की दीवारों के भीतर से निकली उम्मीद की किरण, बंदियों ने हाथों से गढ़ी गणेश प्रतिमा, जिन्हें देखने और खरीदने उमड़ रही भीड़



Ganesh Chaturthi 2025: गणेश प्रतिमा की स्थापना से पहले जरूरी नियम जानना जरूरी