जांजगीर में अनोखा मित्र मिलन समारोह, 1973 बैच के छात्रों का रियूनियन, कलेक्टर ने गाया गाना

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के पिता 1973 बैच के इन छात्रों के टीचर थे. ऐसे में कलेक्टर को कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया.

जांजगीर में अनोखा मित्र मिलन समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : September 28, 2025 at 8:42 PM IST

जांजगीर-चांपा: जिले के एक होटल में ख़ास आयोजन हुआ "मित्र मिलन समारोह". यह आयोजन उन छात्रों का था, जिन्होंने 1973 में बिलासपुर के गवर्नमेंट मल्टीपरपज़ स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी. लगभग 50 साल बाद सभी पुराने दोस्त अपने जीवनसाथियों के साथ एक बार फिर मिले और उस बचपन को फिर से जिया, जिसे कभी पीछे छोड़ आए थे.

जांजगीर में अनोखा मित्र मिलन समारोह, 1973 बैच के छात्रों का रियूनियन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर रहे मुख्य अतिथि: इस मिलन समारोह की ख़ास बात यह रही कि सभी दोस्तों ने मिलकर अपने स्कूल के पूर्व केमिस्ट्री शिक्षक एच. जी. महोबे को याद किया. साथ ही, उन्हें सम्मान देने के लिए उनके बेटे और वर्तमान में जांजगीर के कलेक्टर जन्मेजय महोबे को भी सपत्नीक मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया.

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के पिता 1973 बैच के छात्रों के टीचर थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गीत, संगीत, नृत्य की महफिल: कार्यक्रम में हँसी-मज़ाक की ऐसी महफिल जमी कि सभी स्कूल के जमाने में पहुंच गए. 65 साल पूरा करने के बाद भी एक बार फिर अपनी बचपना में चले गए और सभी तनाव से मुक्त होकर बचपन की यादो में खो गए. इसे देखकर कलेक्टर भी अपने आप को नहीं रोक सके और गाना गाते हुए कार्यक्रम को और खास बनाया.

जांजगीर में अनोखा मित्र मिलन समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गुरु का स्थान आज भी सर्वोपरि है. मेरे पिताजी के विद्यार्थियों में जो उत्साह देखा, वह प्रेरणादायक है. बचपन की वो डाँट भी आज मिठास लगती है. सभी अपने-अपने क्षेत्र में सफल हैं और परिवार के साथ मिलकर जो आनंद मना रहे हैं, वह सच में अनुकरणीय है.- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर, जांजगीर-चांपा

कुछ साथियों ने किया प्लान: 1973 मे बिलासपुर के मल्टीपरपज स्कूल से 11वीं पास करने के बाद अधिकांश छात्र अलग अलग क्षेत्र में चले गए थे, लेकिन कुछ साथियों का एक दूसरे से संपर्क बना रहा और जिसका परिणाम सुख पहुंचाने वाला मिला और सभी मित्र अपने परिवार के साथ एक दूसरे से फिर से मिल सके.

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने गाया गाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम सबने सोचा नहीं था कि हम फिर से ऐसे मिलेंगे. ये मुलाक़ात हमें फिर से जवानी की ओर ले गई है.- डॉ. राजकुमार खेतरपाल, 1973 बैच स्टूडेंट

गांव में रहकर खेती कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों की ये यादें मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी हैं.- मधुसूदन सिंह, उन्नत किसान, 1973 बैच

हमने ठाना है कि हर दो साल में इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, ताकि ये रिश्ता बना रहे.- हनुमान थवाईत, 1973 बैच स्टूडेंट

1973 बैच के छात्रों का रियूनियन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह आयोजन सिर्फ एक मिलन नहीं था, बल्कि बचपन की उस मुस्कान को वापस लाने की कोशिश थी जो समय की भीड़ में कहीं खो गई थी.

