Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

हाथी गांव में अनूठा फैशन शो, 'चंदा' पहनेगी 62 किलो के शाही गहने, बन ठन कर रैंप वॉक करेगी 'मारुति' - ELEPHANT FASHION SHOW

देश के एकमात्र हाथी गांव में हाथियों का फैशन शो होने जा रहा है. जानिए क्या रहेगी इसकी खासियत...

हाथी गांव में हाथियों का फैशन शो
हाथी गांव में हाथियों का फैशन शो (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2025 at 1:29 PM IST

5 Min Read

जयपुर : क्या आपने कभी किसी फैशन शो में हाथियों को रैंप वॉक करते देखा है? वो भी सिर से पांव तक पारंपरिक गहनों, प्राकृतिक रंगों और हस्तनिर्मित पोशाकों में सजे हुए. जयपुर के हाथी गांव में इस बार विश्व हाथी दिवस पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, जब धरती के सबसे विशाल जीव राजसी ठाठ के साथ रैंप पर उतरेंगे.

जयपुर की ऐतिहासिक धरा एक अनूठे और यादगार आयोजन की साक्षी बनने जा रही है. इस बार विश्व हाथी दिवस पर हाथियों के लिए फैशन शो का आयोजन किया जाएगा, वो भी पूरे पारंपरिक शाही शृंगार और पोशाक के साथ. राजधानी के हाथी गांव में 12 अगस्त को ये आयोजन होगा, जिसमें धरती के सबसे विशाल जीव हाथी और हथिनी रैंप पर शाही ठाठ के साथ वॉक करते नजर आएंगे. ये आयोजन न केवल पशु प्रेम का संदेश देगा, बल्कि जयपुर की विलुप्त होती पारंपरिक कला और शाही संस्कृति को भी जीवित रखेगा.

हाथी गांव में ईटीवी भारत (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. World Elephant Day : हाथी गांव में केक काटकर किया गया सेलिब्रेशन, देखें VIDEO

हाथियों का होगा शाही शृंगार : हाथी गांव के हाथीपालक आसिफ ने बताया कि हाथियों के शृंगार की कहानी जयपुर की सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ी है. राजा-महाराजाओं के जमाने से ही हाथियों को प्राकृतिक रंगों से सजाया जाता रहा है. हाथियों के चेहरे और शरीर पर विशेष चित्रकारी की जाती है, जिसमें फूल, बेलबूटे, धार्मिक चिह्न और राजसी प्रतीक शामिल होते हैं. उन्होंने बताया कि ये शृंगार केवल सजावट नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है. हाथियों को सजाकर उन्होंने अपनी कला और परंपरा को जीवंत रखा हुआ है.

हाथी गांव में अनूठा फैशन शो
हाथी गांव में अनूठा फैशन शो (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. हथिनी पुष्पा का हैप्पी बर्थडे पार्टी, केक काटकर मनाया जन्मदिन...देखें VIDEO

हथिनी 'चंदा' पहनेगी 62 किलो के शाही गहने : हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू बताते हैं कि उनकी हथिनी चंदा इस आयोजन की सबसे खास प्रतिभागी होगी. चंदा को हस्तकला से तैयार 'झूल' भी पहनाई जाएगी, जिस पर शेर, हिरण और मोर जैसी कलात्मक कढ़ाई की गई है. इसके साथ ही 62 किलो चांदी के जेवर पहनाए जाएंगे जो कि पांच पीढ़ी पहले उसके पूर्वजों को जयपुर राजघराने से उपहार स्वरूप मिले थे. इन गहनों में कंठा, श्री (माथे का गहना), पायजेब, कनगोजा (कानों के आभूषण) और धूमची (पूंछ का गहना) शामिल हैं.

ये गहनें पहनेंगी
ये गहनें पहनेंगी (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. World Elephant Day आज, जयपुर में है देश का एकमात्र हाथी गांव

ये रखता है मूड संतुलित : हाथीपालक आसिफ ने बताया कि हाथी विशाल होते हुए भी शांत और समझदार जीव हैं. इन्हें प्रेम और सम्मान दिया जाए तो ये बेहद सौम्य स्वभाव के होते हैं. इस आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य जनमानस में पशु प्रेम को बढ़ावा देने का भी है. हर हाथी का डाइट प्लान तय होता है. मौसम के अनुसार उन्हें ज्वार-बाजरा, रोटियां, गन्ना और फल दिए जाते हैं. साथ ही आयुर्वेदिक दवाओं और वेटनरी डॉक्टर की निगरानी से उनका मूड और स्वास्थ्य संतुलित रखा जाता है.

हाथी गांव में होगा अनूठा फैशन शो
हाथी गांव में होगा अनूठा फैशन शो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. 'तीसरी आंख' से होगी हाथियों की सुरक्षा, बनेगा सुरक्षित वातावरण

प्रतियोगिता की तैयारी और उत्साह : महावत नीटू सिंह भी अपने हाथी मारुति के साथ इस इवेंट में भाग लेंगे. उन्होंने इस फैशन शो के लिए विशेष रूप से नए आभूषण और खास पोशाक तैयार करवाए हैं. उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन खास होते हैं. वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक इस आयोजन को देखें और ये शो वैश्विक स्तर पर पहचान बनाए. आयोजन में पुष्पा, बाबू, मारुति, राजकली, चमेली जैसे 15 हाथी और हथिनी भाग लेंगे.

वर्ल्ड एलीफैंट डे पर होगा आयोजन
वर्ल्ड एलीफैंट डे पर होगा आयोजन (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. देश के इकलौते हाथी गांव पहुंचे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी विल जैक्स, हाथियों संग बिताया वक्त

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा : जयपुर पर्यटन के मानचित्र पर पहले से ही अपनी सभ्यता, संस्कृति, हवेलियों, किलों और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है. अब हाथियों का ये फैशन शो इस सूची में नया और अनोखा आकर्षण जोड़ सकता है. आपको बता दें कि जयपुर का हाथी गांव देश का एकमात्र ऐसा गांव है, जो विशेष रूप से हाथियों के लिए बसाया गया है. यहां के हर परिवार का जीवन हाथियों से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो देखभाल हो, शृंगार हो या खान-पान.

हाथी के लिए शाही पोशाक
हाथी के लिए शाही पोशाक (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. स्वतंत्रता दिवस पर इस गांव में हाथी ने किया ध्वजारोहण, देखें वीडियो - हाथी ने किया ध्वजारोहण

बहरहाल, 12 अगस्त को होने वाला ये फैशन शो महज एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि जयपुर की समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और पशु प्रेम का जीवंत उत्सव होगा. जब चंदा अपने जेवरों में सजेगी और मारुति नई पोशाक पहन रैंप पर उतरेगी तो न केवल पर्यटकों की निगाहें थम जाएंगी, बल्कि विश्व को राजस्थान की ये शाही परंपरा का दर्शन भी मिलेगा.

पारंपरिक गहनों में सजेगी हथिनी 'चंदा'
पारंपरिक गहनों में सजेगी हथिनी 'चंदा' (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर : क्या आपने कभी किसी फैशन शो में हाथियों को रैंप वॉक करते देखा है? वो भी सिर से पांव तक पारंपरिक गहनों, प्राकृतिक रंगों और हस्तनिर्मित पोशाकों में सजे हुए. जयपुर के हाथी गांव में इस बार विश्व हाथी दिवस पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, जब धरती के सबसे विशाल जीव राजसी ठाठ के साथ रैंप पर उतरेंगे.

जयपुर की ऐतिहासिक धरा एक अनूठे और यादगार आयोजन की साक्षी बनने जा रही है. इस बार विश्व हाथी दिवस पर हाथियों के लिए फैशन शो का आयोजन किया जाएगा, वो भी पूरे पारंपरिक शाही शृंगार और पोशाक के साथ. राजधानी के हाथी गांव में 12 अगस्त को ये आयोजन होगा, जिसमें धरती के सबसे विशाल जीव हाथी और हथिनी रैंप पर शाही ठाठ के साथ वॉक करते नजर आएंगे. ये आयोजन न केवल पशु प्रेम का संदेश देगा, बल्कि जयपुर की विलुप्त होती पारंपरिक कला और शाही संस्कृति को भी जीवित रखेगा.

हाथी गांव में ईटीवी भारत (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. World Elephant Day : हाथी गांव में केक काटकर किया गया सेलिब्रेशन, देखें VIDEO

हाथियों का होगा शाही शृंगार : हाथी गांव के हाथीपालक आसिफ ने बताया कि हाथियों के शृंगार की कहानी जयपुर की सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ी है. राजा-महाराजाओं के जमाने से ही हाथियों को प्राकृतिक रंगों से सजाया जाता रहा है. हाथियों के चेहरे और शरीर पर विशेष चित्रकारी की जाती है, जिसमें फूल, बेलबूटे, धार्मिक चिह्न और राजसी प्रतीक शामिल होते हैं. उन्होंने बताया कि ये शृंगार केवल सजावट नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है. हाथियों को सजाकर उन्होंने अपनी कला और परंपरा को जीवंत रखा हुआ है.

हाथी गांव में अनूठा फैशन शो
हाथी गांव में अनूठा फैशन शो (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. हथिनी पुष्पा का हैप्पी बर्थडे पार्टी, केक काटकर मनाया जन्मदिन...देखें VIDEO

हथिनी 'चंदा' पहनेगी 62 किलो के शाही गहने : हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू बताते हैं कि उनकी हथिनी चंदा इस आयोजन की सबसे खास प्रतिभागी होगी. चंदा को हस्तकला से तैयार 'झूल' भी पहनाई जाएगी, जिस पर शेर, हिरण और मोर जैसी कलात्मक कढ़ाई की गई है. इसके साथ ही 62 किलो चांदी के जेवर पहनाए जाएंगे जो कि पांच पीढ़ी पहले उसके पूर्वजों को जयपुर राजघराने से उपहार स्वरूप मिले थे. इन गहनों में कंठा, श्री (माथे का गहना), पायजेब, कनगोजा (कानों के आभूषण) और धूमची (पूंछ का गहना) शामिल हैं.

ये गहनें पहनेंगी
ये गहनें पहनेंगी (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. World Elephant Day आज, जयपुर में है देश का एकमात्र हाथी गांव

ये रखता है मूड संतुलित : हाथीपालक आसिफ ने बताया कि हाथी विशाल होते हुए भी शांत और समझदार जीव हैं. इन्हें प्रेम और सम्मान दिया जाए तो ये बेहद सौम्य स्वभाव के होते हैं. इस आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य जनमानस में पशु प्रेम को बढ़ावा देने का भी है. हर हाथी का डाइट प्लान तय होता है. मौसम के अनुसार उन्हें ज्वार-बाजरा, रोटियां, गन्ना और फल दिए जाते हैं. साथ ही आयुर्वेदिक दवाओं और वेटनरी डॉक्टर की निगरानी से उनका मूड और स्वास्थ्य संतुलित रखा जाता है.

हाथी गांव में होगा अनूठा फैशन शो
हाथी गांव में होगा अनूठा फैशन शो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. 'तीसरी आंख' से होगी हाथियों की सुरक्षा, बनेगा सुरक्षित वातावरण

प्रतियोगिता की तैयारी और उत्साह : महावत नीटू सिंह भी अपने हाथी मारुति के साथ इस इवेंट में भाग लेंगे. उन्होंने इस फैशन शो के लिए विशेष रूप से नए आभूषण और खास पोशाक तैयार करवाए हैं. उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन खास होते हैं. वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक इस आयोजन को देखें और ये शो वैश्विक स्तर पर पहचान बनाए. आयोजन में पुष्पा, बाबू, मारुति, राजकली, चमेली जैसे 15 हाथी और हथिनी भाग लेंगे.

वर्ल्ड एलीफैंट डे पर होगा आयोजन
वर्ल्ड एलीफैंट डे पर होगा आयोजन (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. देश के इकलौते हाथी गांव पहुंचे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी विल जैक्स, हाथियों संग बिताया वक्त

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा : जयपुर पर्यटन के मानचित्र पर पहले से ही अपनी सभ्यता, संस्कृति, हवेलियों, किलों और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है. अब हाथियों का ये फैशन शो इस सूची में नया और अनोखा आकर्षण जोड़ सकता है. आपको बता दें कि जयपुर का हाथी गांव देश का एकमात्र ऐसा गांव है, जो विशेष रूप से हाथियों के लिए बसाया गया है. यहां के हर परिवार का जीवन हाथियों से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो देखभाल हो, शृंगार हो या खान-पान.

हाथी के लिए शाही पोशाक
हाथी के लिए शाही पोशाक (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. स्वतंत्रता दिवस पर इस गांव में हाथी ने किया ध्वजारोहण, देखें वीडियो - हाथी ने किया ध्वजारोहण

बहरहाल, 12 अगस्त को होने वाला ये फैशन शो महज एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि जयपुर की समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और पशु प्रेम का जीवंत उत्सव होगा. जब चंदा अपने जेवरों में सजेगी और मारुति नई पोशाक पहन रैंप पर उतरेगी तो न केवल पर्यटकों की निगाहें थम जाएंगी, बल्कि विश्व को राजस्थान की ये शाही परंपरा का दर्शन भी मिलेगा.

पारंपरिक गहनों में सजेगी हथिनी 'चंदा'
पारंपरिक गहनों में सजेगी हथिनी 'चंदा' (ETV Bharat Jaipur)

For All Latest Updates

TAGGED:

FASHION SHOW IN HATHI VILLAGEELEPHANT WILL WALK THE RAMPहाथी गांव में फैशन शोरैंप वॉक करेंगे हाथीELEPHANT FASHION SHOW

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.