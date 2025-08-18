ETV Bharat / state

चोर इतने अच्छे भी होते हैं क्या, दिन में चुराई स्कूटी, अंधेरे में की वापस, जानिए क्यों? - SCOOTY THEFT CASE LALKUAN

चोरी की एक घटना की काफी चर्चा हो रही है. कोई इस घटना को चोर की ईमानदारी से जोड़ रहा है तो कोई इंसानियत से.

नैनीताल जिले के लालकुआं की घटना. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2025 at 4:52 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 6:09 PM IST

3 Min Read

हल्द्वानी: दुनिया भर न जानें चोरी की रोज कितनी वारदातें होती होगी, लेकिन कुछ चोरी तो कुछ चोरों का स्टाइल सुर्खियां बन जाता हैं. ऐसे ही एक कहानी उत्तराखंड के नैनीताल जिले से सामने आई है, जहां चोर के ईमानदारी की बात की जा रही हैं. जी हां आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है. क्योंकि चोर ने खुद से चुराया हुआ माल वापस किया है.

17 अगस्त को घर से बाहर से दिनदहाड़े गायब हुई थी स्कूटी: दरअसल, ये पूरी कहानी नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र की है. जानकारी के मुताबिक मुकेश पाठक ने 17 अगस्त को अपने घर के बाहर स्कूटी खड़ी थी. स्कूटी खड़ी करने के बाद मुकेश पाठक ने अपने घर में अंदर चले गए थे, लेकिन जब वो बाहर आए तो देखा कि घर से बाहर खड़ी स्कूटी गायब थी. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से मुकेश पाठक भी परेशान हो गए थे.

नैनीताल जिले के लालकुआं की घटना. (ETV Bharat)

पीड़ित ने 112 पर कॉल कर पुलिस को दी थी जानकारी: मुकेश पाठक ने स्कूटी चोरी होने की सूचना 112 के जरिए पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकेश पाठक से जानकारी लेने के साथ ही मामले की जांच पड़ताल की और सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए. सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा था कि एक व्यक्ति काफी देर तक इलाके में घूम रहा था और बाद में मौका देखकर स्कूटी चोरी कर ले गया.

18 अगस्त को वापस की स्कूटी: मुकेश पाठक ने स्कूटी चोरी की तहरीर पुलिस को दी. पुलिस भी तहरीर के आधार मामले की जांच कर रही थी. इसी बीच शायद चोर का मन बदला और 18 अगस्त को तड़के करीब 3.09 बजे उसने वहीं पर स्कूटी खड़ी कर दी, जहां से चुराई थी. चोर की ये घटना भी सीसीटीवी में कैद हो गई. मुकेश पाठक ने सुबह घर के बाहर स्कूटी खड़ी देखी तो उनकी भी खुशी की ठिकाना नहीं रहा.

पुलिस मामले की जांच जुटी: चोर को स्कूटी चुराने का क्या मकसद था और स्कूटी चुराने वाला युवक कौन है? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है. लालकुआं कोतवाली प्रभारी दिनेश चंद्र फर्त्याल का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

Last Updated : August 18, 2025 at 6:09 PM IST

UNIQUE CASE OF SCOOTY THEFTLALKUAN THEFT CASENAINITAL HALDWANI NEWSस्कूटी चोरी लालकुआं हल्द्वानीSCOOTY THEFT CASE LALKUAN

