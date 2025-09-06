ETV Bharat / state

शारीरिक शोषण का अजीब मामला, युवती ने नाबालिग युवक को दिया शादी का झांसा, आरोपी तेलंगाना से अरेस्ट

जशपुर में शारीरिक शोषण का अजीब मामला सामने आया है.जिसमें युवती ने नाबालिग युवक को भगाकर शारीरिक शोषण किया.

unique case of physical abuse
शारीरिक शोषण का अजीब मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 6, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read

जशपुर : आपने आज तक लड़कियों को शादी का झांसा देकर लड़कियों को गुमराह करके भगा ले जाने के मामले तो काफी पढ़े होंगे.लेकिन आज हम आपको ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जहां एक युवती ने नाबालिग लड़के को भगाया है.इस अनोखे मामले में युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. साथ ही साथ नाबालिग लड़के को भी बरामद करके परिवार को सौंपा है.एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि कोतबा क्षेत्र से शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने वाली युवती को तेलंगाना से बरामद कर लिया गया है. विधिवत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.

बालिग युवती ने नाबालिग को भगाया : इस अनोखे मामले में एएसपी अनिल कुमार सोनी ने पूरी जानकारी साझा की. अनिल कुमार सोनी ने बताया कि 31 अगस्त को कोतबा चौकी क्षेत्र के एक ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अगस्त को गांव की ही 25 वर्षीय युवती उसके 17 वर्षीय बेटे को बहला-फुसलाकर भगा ले गई है. परिजनों ने आसपास के गांवों और संभावित स्थानों पर दोनों की तलाश की.जब दोनों नहीं मिले तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. युवती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2)के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.

युवती ने नाबालिग युवक को दिया शादी का झांसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने लगातार पतासाजी करते हुए मुखबिर तंत्र और तकनीकी टीम को सक्रिय किया. जांच के दौरान जानकारी मिली कि युवती नाबालिग को लेकर तेलंगाना राज्य के मेडचल मलकाजगिरी जिले में है. एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित कर तुरंत तेलंगाना रवाना किया गया. पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया और युवती को हिरासत में ले लिया - अनिल कुमार सोनी, एएसपी


पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि युवती ने उसे शादी का प्रलोभन देकर भगाया. इस दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए.मेडिकल परीक्षण में भी इस बात की पुष्टि हुई. जिस पर पुलिस ने मामले मे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 भी जोड़ी और पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

जशपुर में युवती से शारीरिक शोषण का आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी से पहचान में आया दरिंदा

गौरेला पेंड्रा मरवाही में छात्रा का शारीरिक शोषण, पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ खुलासा

शारीरिक शोषण करने वाला आरक्षक अरेस्ट, झाड़फूंक के नाम पर बनाया अश्लील वीडियो

For All Latest Updates

TAGGED:

शारीरिक शोषणशादी का झांसाPROMISE OF MARRIAGE TO MINOR BOYACCUSED ARRESTED FROM TELANGANAUNIQUE CASE OF PHYSICAL ABUSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.