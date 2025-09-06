शारीरिक शोषण का अजीब मामला, युवती ने नाबालिग युवक को दिया शादी का झांसा, आरोपी तेलंगाना से अरेस्ट

ETV Bharat / state

जशपुर : आपने आज तक लड़कियों को शादी का झांसा देकर लड़कियों को गुमराह करके भगा ले जाने के मामले तो काफी पढ़े होंगे.लेकिन आज हम आपको ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जहां एक युवती ने नाबालिग लड़के को भगाया है.इस अनोखे मामले में युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. साथ ही साथ नाबालिग लड़के को भी बरामद करके परिवार को सौंपा है.एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि कोतबा क्षेत्र से शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने वाली युवती को तेलंगाना से बरामद कर लिया गया है. विधिवत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.

बालिग युवती ने नाबालिग को भगाया : इस अनोखे मामले में एएसपी अनिल कुमार सोनी ने पूरी जानकारी साझा की. अनिल कुमार सोनी ने बताया कि 31 अगस्त को कोतबा चौकी क्षेत्र के एक ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अगस्त को गांव की ही 25 वर्षीय युवती उसके 17 वर्षीय बेटे को बहला-फुसलाकर भगा ले गई है. परिजनों ने आसपास के गांवों और संभावित स्थानों पर दोनों की तलाश की.जब दोनों नहीं मिले तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. युवती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2)के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.