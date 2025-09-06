शारीरिक शोषण का अजीब मामला, युवती ने नाबालिग युवक को दिया शादी का झांसा, आरोपी तेलंगाना से अरेस्ट

जशपुर में शारीरिक शोषण का अजीब मामला सामने आया है.जिसमें युवती ने नाबालिग युवक को भगाकर शारीरिक शोषण किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 6, 2025 at 7:21 PM IST
जशपुर : आपने आज तक लड़कियों को शादी का झांसा देकर लड़कियों को गुमराह करके भगा ले जाने के मामले तो काफी पढ़े होंगे.लेकिन आज हम आपको ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जहां एक युवती ने नाबालिग लड़के को भगाया है.इस अनोखे मामले में युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. साथ ही साथ नाबालिग लड़के को भी बरामद करके परिवार को सौंपा है.एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि कोतबा क्षेत्र से शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने वाली युवती को तेलंगाना से बरामद कर लिया गया है. विधिवत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.
बालिग युवती ने नाबालिग को भगाया : इस अनोखे मामले में एएसपी अनिल कुमार सोनी ने पूरी जानकारी साझा की. अनिल कुमार सोनी ने बताया कि 31 अगस्त को कोतबा चौकी क्षेत्र के एक ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अगस्त को गांव की ही 25 वर्षीय युवती उसके 17 वर्षीय बेटे को बहला-फुसलाकर भगा ले गई है. परिजनों ने आसपास के गांवों और संभावित स्थानों पर दोनों की तलाश की.जब दोनों नहीं मिले तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. युवती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2)के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.
पुलिस ने लगातार पतासाजी करते हुए मुखबिर तंत्र और तकनीकी टीम को सक्रिय किया. जांच के दौरान जानकारी मिली कि युवती नाबालिग को लेकर तेलंगाना राज्य के मेडचल मलकाजगिरी जिले में है. एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित कर तुरंत तेलंगाना रवाना किया गया. पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया और युवती को हिरासत में ले लिया - अनिल कुमार सोनी, एएसपी
पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि युवती ने उसे शादी का प्रलोभन देकर भगाया. इस दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए.मेडिकल परीक्षण में भी इस बात की पुष्टि हुई. जिस पर पुलिस ने मामले मे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 भी जोड़ी और पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
