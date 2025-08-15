जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है. 9 महीने की मासूम बच्ची ने जहरीले सांप को काट दिया. इससे सांप की मौत हो गई है. वहीं चबाने वाली बच्ची सुरक्षित है.

इस तरह हुई पूरी घटना: मामला परपा थाना इलाके का है. जहां कोयेनार गांव के रहने वाले पप्पू कश्यप की छोटी बेटी 9 माह की मानवी अपनी मां दीपिका के साथ घर में थी. मिली जानकारी के अनुसार मासूम की मां की तबीयत खराब थी और वह आराम कर रही थी. वहीं परिवार के लोग खेत में काम करने के लिए गए हुए थे.

घर में छिपा था सांप: बच्ची घर पर खेल रही थी इस दौरान घर के अंदर खेलते हुए बच्ची ने दरवाजे के पीछे छिपे करैत सांप को पकड़ लिया. उसे खिलौना समझ कर दांतों से काट लिया. इस घटना में साँप की मौत हो गई.

बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन: कुछ देर में जब मां ने ये नजारा देखा तो परिजन को सूचना दी. इसके बाद परिजन बच्ची को डिमरापाल अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टर को दिखाया गया. डॉक्टरों ने जांच की और 24 घंटे तक इलाज के बाद बच्ची को छुट्टी भी दे दी.

हमने बच्ची की पूरी जांच की. अस्पताल में भर्ती करने के दौरान वह सामान्य थी. फिर भी सांप का जहर कहीं बच्ची के अंदर न रह गया हो इसके लिए उसे दवाई दी गई. 24 घंटे निगरानी के बाद लगा कि बच्ची खतरे से बाहर है. फिर उसे छुट्टी दे दी गई है- डीआर मंडावी, शिशु विशेषज्ञ डिमरापाल अस्पताल

काफी जहरीला होता है करैत: डॉ. जॉन मसीह ने बताया कि करैत सांप काफी जहरीला होता है. ये न्यूरोपैरालेटिक होता है. इसका जहर स्लाइवा में होता है. सांप काटने से जहर खून में शामिल होता है. और नसों के तंत्रिकाओं में घुल जाता है. जिसके बाद पैरालिसिस कर देता है. आंखे मुंदने लगती है और सांस लेने में तकलीफ होती है. सांप काटने से केस लगातार आते रहे हैं. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्ची ने सांप को काटा है.

डॉ. जॉन मसीह ने बताया कि सभी सांपों में केवल 2-3 ही जहरीले सांप होते हैं. जिनमें करैत, कोबरा और वाइपर शामिल हैं. इसके अलावा पिरपिट्टी सांप और धामना के साथ ही अन्य सांपों में जहर नहीं होता है. बस्तर के आदिवासी इनमें कुछ सांपो को खाते भी है. सांप काटने पर मुंह से झाग निकलना, पैरों में सूजन आना काफी खतरनाक होता है. ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचना अनिवार्य है.

