ETV Bharat / state

मां अंगार मोती मंदिर की अनोखी मान्यता, प्रतिमा चोरी हुई लेकिन चरण नहीं, तब से चरणों की होती है विशेष पूजा

गंगरेल बांध किनारे बसा है मंदिर, नवरात्र में हजारों भक्त करते हैं मां के चरणों की पूजा

dhamtari angarmoti mata temple story
मां अंगार मोती मंदिर की अनोखी मान्यता, प्रतिमा चोरी हुई लेकिन चरण नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2025 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गंगरेल बांध के पास स्थित मां अंगार मोती मंदिर नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन जाता है. यहां ना सिर्फ स्थानीय, बल्कि देश-विदेश से भी भक्त माता के दर्शन करने पहुंचते हैं. यहां चरणों की विशेष पूजा की मान्यता इसे और खास बना देती है.

गंगरेल बांध किनारे बसा है मंदिर, मां अंगार मोती मंदिर की अनोखी मान्यता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चरण नहीं ले जा पाए चोर: कहा जाता है कि, साल 1937 में इस मंदिर की मूल प्रतिमा चोरी हो गई थी, लेकिन चोर मां के चरणों को नहीं ले जा पाए. तब से भक्त मां के चरणों की ही पूजा करते आ रहे हैं. बाद में नई मूर्ति बनवाकर चरणों के पास स्थापित की गई.

dhamtari angarmoti mata temple story
मां अंगार मोती मंदिर की अनोखी मान्यता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मां अंगार मोती देती हैं संतान का वरदान: इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता है कि जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं, वे मां अंगार मोती की पूजा करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि यहां हर साल नवरात्र में हजारों दीप ज्योत प्रज्ज्वलित की जाती हैं.

हम मां के चरण के दर्शन करने आए हैं, यहां की मान्यता बहुत अनोखी है और माता हर मनोकामना पूरी कर देती है- श्रद्धालु

यहां मां धरती से कन्या के रूप में प्रकट हुई थीं, उनका स्वरूप बेहद सम्मोहित और आकर्षित करने वाला था, इसलिए ही किसी ने उस प्रतिमा को चोरी किया था- तुकाराम मरकाम, पुजारी

यहां चरणों की पूजा आदिवासी और काफी पुरानी परंपरा से होती है, जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो यहां विशेष पूजा भी कराते हैं- जीवराखन मरई, अध्यक्ष, अंगार मोती मंदिर ट्रस्ट

dhamtari angarmoti mata temple story
नवरात्र में हजारों भक्त करते हैं मां के चरणों की पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

52 गांवों की अधिष्ठात्री देवी: बताया जाता है कि गंगरेल बांध बनने से पहले इस क्षेत्र में 52 गांव हुआ करते थे. इन गांवों की स्थापना से भी पहले मां अंगार मोती की मूर्ति जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी. तभी से यहां के लोग उन्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी मानते आ रहे हैं.

dhamtari angarmoti mata temple story
गंगरेल बांध किनारे बसा है चमत्कारी मंदिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बांध के डूब में समा गए 52 गांव, लेकिन आस्था आज भी जिंदा: वर्ष 1976 में जब गंगरेल बांध बनकर तैयार हुआ, तो यह क्षेत्र जलमग्न हो गया. इसमें 600 साल पुराना मूल मंदिर भी डूब गया. लेकिन मां अंगार मोती की आस्था डूबने नहीं दी गई. बांध किनारे फिर से मंदिर का निर्माण हुआ और आज यह जगह श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बन चुकी है.

dhamtari angarmoti mata temple story
मां अंगार मोती मंदिर नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन जाता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मां अंगार मोती मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है. नवरात्र के पावन अवसर पर यहां भक्तों की भीड़ और भी बढ़ जाती है.

धमतरी का ऐसा मंदिर जहां घड़ियां, ताले-जंजीर बांधे जाते हैं, पर्चा निकालकर समाधान देने की भी मान्यता
धमतरी की विंध्यवासिनी देवी का 'प्यारा सजा दरबार', 5 फीट का शंख और बावली आकर्षण का केंद्र
धमतरी के गंगरेल में साइंस का संसार, घूमने के साथ विज्ञान को प्रैक्टिकली समझेंगे पर्यटक

For All Latest Updates

TAGGED:

DHAMTARI ANGARMOTI MATA TEMPLEIDOL STOLEN STORYमां अंगार मोती मंदिरNAVRATRI 2025ANGARMOTI MATA TEMPLE STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.