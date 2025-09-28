ETV Bharat / state

मां अंगार मोती मंदिर की अनोखी मान्यता, प्रतिमा चोरी हुई लेकिन चरण नहीं, तब से चरणों की होती है विशेष पूजा

मां अंगार मोती मंदिर की अनोखी मान्यता, प्रतिमा चोरी हुई लेकिन चरण नहीं ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

चरण नहीं ले जा पाए चोर: कहा जाता है कि, साल 1937 में इस मंदिर की मूल प्रतिमा चोरी हो गई थी, लेकिन चोर मां के चरणों को नहीं ले जा पाए. तब से भक्त मां के चरणों की ही पूजा करते आ रहे हैं. बाद में नई मूर्ति बनवाकर चरणों के पास स्थापित की गई.

गंगरेल बांध किनारे बसा है मंदिर, मां अंगार मोती मंदिर की अनोखी मान्यता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गंगरेल बांध के पास स्थित मां अंगार मोती मंदिर नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन जाता है. यहां ना सिर्फ स्थानीय, बल्कि देश-विदेश से भी भक्त माता के दर्शन करने पहुंचते हैं. यहां चरणों की विशेष पूजा की मान्यता इसे और खास बना देती है.

मां अंगार मोती मंदिर की अनोखी मान्यता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मां अंगार मोती देती हैं संतान का वरदान: इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता है कि जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं, वे मां अंगार मोती की पूजा करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि यहां हर साल नवरात्र में हजारों दीप ज्योत प्रज्ज्वलित की जाती हैं.

हम मां के चरण के दर्शन करने आए हैं, यहां की मान्यता बहुत अनोखी है और माता हर मनोकामना पूरी कर देती है- श्रद्धालु

यहां मां धरती से कन्या के रूप में प्रकट हुई थीं, उनका स्वरूप बेहद सम्मोहित और आकर्षित करने वाला था, इसलिए ही किसी ने उस प्रतिमा को चोरी किया था- तुकाराम मरकाम, पुजारी

यहां चरणों की पूजा आदिवासी और काफी पुरानी परंपरा से होती है, जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो यहां विशेष पूजा भी कराते हैं- जीवराखन मरई, अध्यक्ष, अंगार मोती मंदिर ट्रस्ट

नवरात्र में हजारों भक्त करते हैं मां के चरणों की पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

52 गांवों की अधिष्ठात्री देवी: बताया जाता है कि गंगरेल बांध बनने से पहले इस क्षेत्र में 52 गांव हुआ करते थे. इन गांवों की स्थापना से भी पहले मां अंगार मोती की मूर्ति जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी. तभी से यहां के लोग उन्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी मानते आ रहे हैं.

गंगरेल बांध किनारे बसा है चमत्कारी मंदिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बांध के डूब में समा गए 52 गांव, लेकिन आस्था आज भी जिंदा: वर्ष 1976 में जब गंगरेल बांध बनकर तैयार हुआ, तो यह क्षेत्र जलमग्न हो गया. इसमें 600 साल पुराना मूल मंदिर भी डूब गया. लेकिन मां अंगार मोती की आस्था डूबने नहीं दी गई. बांध किनारे फिर से मंदिर का निर्माण हुआ और आज यह जगह श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बन चुकी है.

मां अंगार मोती मंदिर नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन जाता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मां अंगार मोती मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है. नवरात्र के पावन अवसर पर यहां भक्तों की भीड़ और भी बढ़ जाती है.