कोटा: कोटा दौरे पर आए केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल ओरम ने खुद के राजनीति में आने का रोचक वाकया सुनाया. सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए ओरम ने बताया कि वे बिजली कंपनी में नौकरी करते थे. वर्ष 1988 में कांग्रेस विधायक को ज्ञापन देने गए. विधायक ने ज्ञापन नहीं लिया. इससे नाराज होकर ओरम ने ज्ञापन फाड़ दिया. इसके बाद साथियों ने 1990 में चुनाव लड़ाया तो जीत गए और फिर बड़े नेता बन गए जबकि परिवार में कोई भी पार्षद, प्रधान भी नहीं रहा था.

केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल ओरम ने बताया कि पहले नौकरी में रहते अनुमति लेकर चुनाव लड़ने का नियम था, इसलिए मैंने चुनाव जीतने के बाद ही नौकरी छोड़ी. इसके बाद दो बार विधायक और छह बार सांसद चुने गए. इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री और ओडिशा भाजपा के अध्यक्ष भी रहे. इससे पहले सर्किट हाउस में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा और पूर्व विधायक किशनगंज हेमराज मीणा के नेतृत्व में एसटी मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया.ओरम जय मीनेष आदिवासी यूनिवर्सिटी में भैरव काला बादल जयंती समारोह में भाग लेने कोटा आए हैं.

केंद्रीय मंत्री जुएल बोले... (ETV Bharat Kota)

BAP के भील प्रदेश की मांग पर बोले: राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात के कुछ इलाके मिलाकर भील प्रदेश बनाने की भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) की मांग पर मंत्री ओरम बोले, वे इस पार्टी को जानते ही नहीं हैं. वाजपेयी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाया. अब कोई भी कुछ भी डिमांड कर सकता है. अगर जेनुइन डिमांड या जरूरत होती है तो उस पर भाजपा और सरकार काम भी करती है, इसलिए 'मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा'.

आदिवासियों के हिंदू नहीं पर ये बोले: आदिवासियों के हिंदू नहीं होने के सवाल पर ओरम ने नो कमेंट कहा. जुएल बोले कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा आदिवासी समुदाय के लिए कुछ नहीं करती, जबकि सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक और सांसद भाजपा से ही हैं. यहां तक कि मंत्री भी भाजपा में ही ज्यादा रहे हैं. अफवाह उड़ाई जाती है कि भाजपा मीणा जनजाति को आरक्षण सूची से हटा देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है.