रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया योग नगरी रेलवे स्टेशन का जायजा, स्टॉल से खरीद कर पी चाय - YOG NAGARI RAILWAY STATION

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया योग नगरी रेलवे स्टेशन का जायजा ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 17, 2025 at 12:03 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 9:01 AM IST 2 Min Read

ऋषिकेश: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत पौड़ी के देवप्रयाग और जनासू के बीच बन रही टी-8 और टी-8एम सुरंग आज ब्रेकथ्रू हो गया. इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे. वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का पहले स्टेशन योग नगरी को भी देखा. यहां व्यवस्थाओं को देखने के बाद उन्होंने स्टॉल पर मिलने वाली खाद्य सामग्री के गुणवत्ता पर भी अपनी नजर घुमाई. उन्होंने मौके पर टी स्टॉल से चाय खरीद कर भी पी. यही नहीं उन्होंने टी स्टाल संचालक को चाय की पेमेंट भी ऑनलाइन की. जिसके बाद वह कीर्ति नगर तक जगह-जगह टनल के निर्माण कार्य को देखने गए. रेल मंत्री ने स्टॉल से खरीदकर पी चाय (Video- ETV Bharat) इस दौरान उन्होंने आरवीएनएल के अधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रगति की रिपोर्ट भी जानी. फिलहाल रेल मंत्री प्रगति को लेकर संतुष्ट नजर आए. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना को उत्तराखंड में लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड के चार धामों को देश दुनिया में और ज्यादा विख्यात कर दिया है. देश दुनिया के श्रद्धालु आसान चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आना चाहते हैं. यह योजना उन करोड़ों श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की ओर और ज्यादा आकर्षित करने का काम करेगी. अश्विनी वैष्णव ने एक्स में पोस्ट करते हुए भी योग नगरी रेलवे स्टेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. साथ ही एक पोस्ट में ये भी बताया है कि, '172 वर्ष पहले भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी. उस दिन दोपहर तीन बजकर पैंतीस मिनट पर 21 तोपों की सलामी के साथ महाराष्ट्र के बोरीबंदर से ठाणे के लिए पहली बार 14 डिब्बों की एक ट्रेन रवाना हुई थी. ये भी पढ़ें: ऐतिहासिक बना 16 अप्रैल, उत्तराखंड में देश के सबसे लंबे जानसू टनल का ब्रेकथ्रू, भारत में आज ही चली थी पहली रेल

