केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री व मुख्यमंत्री ने किया रिफाइनरी का निरीक्षण, पूर्व सांसद जसोल की मौजूदगी बनी चर्चा का विषय! - INSPECTION OF PACHPADRA REFINERY

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और मुख्यमंत्री ने पचपदरा स्थित रिफाइनरी के मेन कंट्रोल रूम का उद्धाटन किया.

CM and Union Minister inspecting the refinery
रिफाइनरी का निरीक्षण करते सीएम और केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat Balotra)
Published : August 24, 2025 at 8:17 PM IST

बालोतरा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित निर्माणाधीन एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने रिफाइनरी मेन कंट्रोल रूम का उद्घाटन और आरएमसीआर परिसर में ऑपरेटर प्रशिक्षण सिम्युलेटर का शुभारंभ किया.

पूर्व सांसद की मौजूदगी बनी चर्चाओं का विषय: मुख्यमंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के पचपदरा रिफाइनरी दौरे के दौरान पूर्व बाड़मेर जैसलमेर के सांसद एवं भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह जसोल भी उनके साथ नजर आए. इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री ने मानवेन्द्रसिंह का रिफाइनरी अधिकारियों से परिचय कराया. निरीक्षण के दौरान मानवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के साथ बस में सवार हुए, जबकि अन्य लोग दूसरी गाड़ियों में गए. यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई, जिससे मानवेंद्र सिंह के राजनीतिक कद को लेकर विभिन्न अटकलें लगाई जा रही हैं.

Pachpadra refinery
पचपदरा स्थित रिफाइनरी (ETV Bharat Balotra)

पढ़ें: केंद्रीय मंत्री पुरी बोले- रिफाइनरी शुरू करने के अंतिम चरण में हैं - PACHPADRA REFINERY

केंद्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने आरएमसीआर में परियोजना समीक्षा बैठक भी ली. बैठक में एचपीसीएल अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से रिफाइनरी की वर्तमान स्थिति, ओवरव्यू, उत्पाद व निकासी योजना एवं सभी महत्वपूर्ण रिफाइनरी इकाइयों की उपयोगिता एवं सम्पूर्ण उत्पादकता से संबंधित जानकारी दी. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने बैठक में रिफाइनरी अधिकारियों को कौशल विकास पहल की आगामी 15 दिनों में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से इस रिफाइनरी में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.

पढ़ें: सीएम भजनलाल बोले- पचपदरा रिफाइनरी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण, यूनिट्स को जल्द पूरा करने के निर्देश - BARMER REFINERY

रिफाइनरी के बेहतर संचालन में राज्य सरकार देगी हरसंभव सहयोग: मुख्यमंत्री ने बैठक में एचपीसीएल अधिकारियों को प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन एवं बैटरी स्टोरेज के लिए नवीन संभावनाएं तलाशने तथा सांभरा में रिफाइनरी द्वारा संचालित होने वाले अस्पताल को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए. उन्होंने रिफाइनरी के उत्पादों की बिक्री संबंधी कार्ययोजना बनाने एवं सम्पूर्ण रिफाइनरी परिसर में अधिकाधिक पौधारोपण करने के निर्देश दिए. उन्होंने रिफाइनरी की महत्वपूर्ण इकाइयों के शीघ्र कार्यशील होने एवं पूर्ण क्षमता पर संचालन के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. इससे पूर्व पौधारोपण भी किया गया.

पढ़ें: बाड़मेर रिफाइनरी का 80 फीसदी से ज्यादा काम पूरा, 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का है प्रोजेक्ट - रिफाइनरी का काम पूरा

केन्द्र एवं राज्य के संयुक्त प्रयासों से रिफाइनरी के कार्यों में आई गति: मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से पिछले 6 माह में रिफाइनरी के कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आई है और शीघ्र ही इसका संचालन प्रारंभ हो सकेगा. उन्होंने कहा कि यह रिफाइनरी स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण संरक्षण के साथ ही राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है.

इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री केके विश्नोई, सांसद राजेन्द्र गहलोत, विधायक हमीर सिंह भायल, डॉ प्रियंका चौधरी, आदूराम मेघवाल, अरूण चौधरी सहित पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न उच्चाधिकारी एवं एचपीसीएल के अधिकारी मौजूद रहे.

