हल्द्वानी: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी के पास बनाए जाने वाली उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका लगा है. हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से भूमि हस्तांतरण नहीं मिला है, जिस वजह से फिलहाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण पर ब्रेक लग गया है.

राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर होना था शिलान्यास: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने खेल विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि विश्वविद्यालय के लिए वन भूमि के आवेदन से पहले राजस्व विभाग की जमीन तलाशी जाए, क्योंकि परियोजना नॉन साइट स्पेसिफिक श्रेणी की है. दरअसल, उत्तराखंड सरकार और खेल विभाग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हल्द्वानी के गौलापार में प्रदेश को राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी की सौगात देने का मन बना रहे थे, लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर ब्रेक लगा दिया है.

हल्द्वानी खेल स्टेडियम के पास देखी गई थी जमीन: उत्तराखंड सरकार ने कई महीने पहले ही खेल यूनिवर्सिटी का ऐलान कर दिया था. इसके लिए हल्द्वानी के गौलापार में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम के पास जमीन भी देखी गई थी. उस जमीन पर खेल यूनिवर्सिटी को बनाने का प्लान था, लेकिन केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने सरकार को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया. यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट का शिलान्यास 29 अगस्त से शुरू होना था.

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मिल चुकी है मान्यता: बताया जा रहा है कि उत्तराखंड खेल विभाग ने यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) से मान्यता भी हासिल कर ली है, लेकिन भूमि हस्तांतरण अब खेल यूनिवर्सिटी में रोड़ा बन गया है. 29 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन अब शिलान्यास भी टल गया है.

कुल सचिव और वित्त नियंत्रक की भी हो चुकी है नियुक्ति: राज्य सरकार खेल यूनिवर्सिटी के लिए कुल सचिव और वित्त नियंत्रक की भी नियुक्ति कर चुकी है, लेकिन जमीन के कारण पेंच फंस गया. खेल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए राज्य सरकार को करीब 13 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है. बता दें कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं. सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने से न सिर्फ प्रदेश के युवाओं के लिए नई राह खुलेगी, बल्कि यहां के खिलाड़ी उत्तराखंड का नाम भी रोशन करेंगे.

