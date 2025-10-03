ETV Bharat / state

आरएसएस को आतंकी संगठन कहने पर भड़के केंद्रीय मंत्री, बोले- कांग्रेस के सेवा संगठन का वजूद नहीं

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल, संघ का विरोध करने वालों को पता है कि संघ एक बार जो ठान लेता है उसको करके रहता है.

Union Minister Virendra Kumar
पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कार्यक्रममें शामिल हुए केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 8:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना की 100वीं सालगिरह मना रहा है. इन 100 वर्षों में आरएसएस ने एक लंबी यात्रा तय की है, वहीं कांग्रेस इस संगठन को लेकर लगातार निशाना साधती रही है. छतरपुर में दशहरे पर गुरुवार को पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया. आयोजन के दौरान विभाग के शस्त्रों का मंत्र उच्चरण कर विधि विधान से पूजन किया किया गया.

आरएसएस राष्ट्र के लिए समर्पित आज दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बन गया गया है

वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 100 वर्ष पूरे होने पर RSS की जमकर तारीफ करते हुए कहा "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन 100 वर्षों में बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं. संघ के पास राष्ट के नाम जीवन समर्पित करने वाले स्वयंसेवकों की एक विशाल श्रृंखला है, जिसने समाज के बीच मे जाकर समाज के लिए काम किया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र के लिए समर्पित सामाजिक संगठन बन गया गया है. देश के साथ ही संघ विदेश में भी काम रहा है. जापान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो दुनिया के अनेक देशों में संघ का काम चल रहा है. और बाहर के कई संगठन आकर रिसर्च कर रहे हैं कि संघ ने इतना बड़ा संगठन कैसे खड़ा किया."

Union Minister Virendra Kumar
पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम (ETV Bharat)

जब भी कोई शक्ति खड़ी होती है, हमेशा उसका विरोध होता है

इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश प्रदेश के मंत्री दिलीप अहिरवार सहित जिले के साथ विधायक ललिता यादव और छतरपुर DIG विजय खत्री, कलेक्टर पार्थ जैसवाल, SP अगम जैन, जिला पंचायत CEO नमः शिवाय अरजरिया सहित तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

Union Minister Virendra Kumar
पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कार्यक्रममें शामिल हुए केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर, 1925 को विजयादशमी के दिन हुई थी. आरएसएस अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ धूमधाम से मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आरएसएस की उपलब्धियां गिनाते हुए 1 अक्टूबर को 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATARPUR NEWSRASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGHUNION MINISTER VIRENDRA KUMAR RSSUNION MINISTER VIRENDRA ON CONGRESSUNION MINISTER VIRENDRA KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

कौमी एकता की मिसाल है शाकिर का परिवार, 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला

दमोह में भक्तों को मिलता है अभिमंत्रित गड़ा, 97 साल से एक ही स्वरूप में होती हैं मां विद्यमान

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.