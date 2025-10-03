ETV Bharat / state

आरएसएस को आतंकी संगठन कहने पर भड़के केंद्रीय मंत्री, बोले- कांग्रेस के सेवा संगठन का वजूद नहीं

छतरपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना की 100वीं सालगिरह मना रहा है. इन 100 वर्षों में आरएसएस ने एक लंबी यात्रा तय की है, वहीं कांग्रेस इस संगठन को लेकर लगातार निशाना साधती रही है. छतरपुर में दशहरे पर गुरुवार को पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया. आयोजन के दौरान विभाग के शस्त्रों का मंत्र उच्चरण कर विधि विधान से पूजन किया किया गया.

आरएसएस राष्ट्र के लिए समर्पित आज दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बन गया गया है

वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 100 वर्ष पूरे होने पर RSS की जमकर तारीफ करते हुए कहा "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन 100 वर्षों में बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं. संघ के पास राष्ट के नाम जीवन समर्पित करने वाले स्वयंसेवकों की एक विशाल श्रृंखला है, जिसने समाज के बीच मे जाकर समाज के लिए काम किया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र के लिए समर्पित सामाजिक संगठन बन गया गया है. देश के साथ ही संघ विदेश में भी काम रहा है. जापान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो दुनिया के अनेक देशों में संघ का काम चल रहा है. और बाहर के कई संगठन आकर रिसर्च कर रहे हैं कि संघ ने इतना बड़ा संगठन कैसे खड़ा किया."