आरएसएस को आतंकी संगठन कहने पर भड़के केंद्रीय मंत्री, बोले- कांग्रेस के सेवा संगठन का वजूद नहीं
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल, संघ का विरोध करने वालों को पता है कि संघ एक बार जो ठान लेता है उसको करके रहता है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 8:15 AM IST
छतरपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना की 100वीं सालगिरह मना रहा है. इन 100 वर्षों में आरएसएस ने एक लंबी यात्रा तय की है, वहीं कांग्रेस इस संगठन को लेकर लगातार निशाना साधती रही है. छतरपुर में दशहरे पर गुरुवार को पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया. आयोजन के दौरान विभाग के शस्त्रों का मंत्र उच्चरण कर विधि विधान से पूजन किया किया गया.
आरएसएस राष्ट्र के लिए समर्पित आज दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बन गया गया है
वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 100 वर्ष पूरे होने पर RSS की जमकर तारीफ करते हुए कहा "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन 100 वर्षों में बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं. संघ के पास राष्ट के नाम जीवन समर्पित करने वाले स्वयंसेवकों की एक विशाल श्रृंखला है, जिसने समाज के बीच मे जाकर समाज के लिए काम किया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र के लिए समर्पित सामाजिक संगठन बन गया गया है. देश के साथ ही संघ विदेश में भी काम रहा है. जापान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो दुनिया के अनेक देशों में संघ का काम चल रहा है. और बाहर के कई संगठन आकर रिसर्च कर रहे हैं कि संघ ने इतना बड़ा संगठन कैसे खड़ा किया."
जब भी कोई शक्ति खड़ी होती है, हमेशा उसका विरोध होता है
- वहीं कांग्रेस द्वारा संघ को आतंवादी संगठन कहने पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा "कांग्रेस ने भी कभी संघ जैसे संगठन बनाया था जिसका नाम कांग्रेस सेवा संगठन था. आज उस संगठन का कहीं कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है. जब भी कोई शक्ति खड़ी होती है, तो हमेशा उस शक्ति का विरोध होता है. कांग्रेस हो या अन्य दल जो संघ का विरोध करते हैं उनको मालूम है कि संघ एक बार जो ठान लेता है उसको करके रहता है. और कांग्रेस ऐसा नही कर सकती. इसलिए विरोध करते है.
- छतरपुर में बीजेपी के दिग्गजों के बीच तूफान के बाद शांति, धधक रहीं राख में दबी चिंगारियां
- "रेत चोरी में मेरा बाप शामिल है तो उस पर भी कार्रवाई करो", मोदी सरकार के मंत्री को क्यों आया गुस्सा
इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश प्रदेश के मंत्री दिलीप अहिरवार सहित जिले के साथ विधायक ललिता यादव और छतरपुर DIG विजय खत्री, कलेक्टर पार्थ जैसवाल, SP अगम जैन, जिला पंचायत CEO नमः शिवाय अरजरिया सहित तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर, 1925 को विजयादशमी के दिन हुई थी. आरएसएस अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ धूमधाम से मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आरएसएस की उपलब्धियां गिनाते हुए 1 अक्टूबर को 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया था.