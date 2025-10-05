ETV Bharat / state

किसानों को मखाना की खेती के लिए मिलेगी सब्सिडी, केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने पटना में की घोषणा

कृषि विभाग मखाना किसान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 5, 2025 at 11:55 AM IST 4 Min Read