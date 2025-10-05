किसानों को मखाना की खेती के लिए मिलेगी सब्सिडी, केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने पटना में की घोषणा
शिवराज चौहान ने मखाना महोत्सव 2025 और रबी कार्यशाला में किसानों के लिए की बड़ी घोषणाएं. केंद्र-राज्य सरकार मिलकर देंगे खेती को नई दिशा.
Published : October 5, 2025 at 11:55 AM IST
पटना: राजधानी पटना में शनिवार को कृषि जगत के दो बड़े महत्वपूर्ण आयोजन संपन्न हुए. बापू सभागार में जहां राज्यस्तरीय वासंतिक (रबी) कार्यशाला सह किसान सलाहकारों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहीं उद्यान निदेशालय द्वारा दो दिवसीय मखाना महोत्सव 2025 की शुरुआत भी ज्ञान भवन में धूमधाम से हुई. दोनों कार्यक्रमों का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया.
मखाना किसानों के लिए नए युग की शुरुआत: उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “बिहार की धरती अद्भुत है और यहां का मखाना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.” उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन कर दिया है, जो मखाना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सम्मानजनक पहचान दिलाने का कार्य करेगा.
बिहार के पटना में मखाना महोत्सव में सहभागिता का अनुभव अद्भुत रहा। मखाना केवल एक फसल नहीं, बल्कि बिहार का गौरव है, यह हमारी परंपरा, जीवन मूल्यों और किसानों की मेहनत का प्रतीक है।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 4, 2025
हमारा लक्ष्य है कि बिहार का मखाना विश्वभर में अपनी पहचान बनाए और किसानों की मेहनत पूरी दुनिया में धूम…
मखाना के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस: शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को बीज उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण तक हर चरण में सहायता प्रदान करेगी. आने वाले समय में मखाना के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को उन्नत तकनीक, प्रशिक्षण और विपणन की सुविधाएं मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि खेत से लेकर बाजार तक सरकार किसानों के साथ है. निर्यात को बढ़ावा देने, उत्पादन लागत घटाने और नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी.
मखाना उद्योग को मिली प्रोत्साहन की बड़ी सौगात: महोत्सव के दौरान मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मखाना उद्यमियों को प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए ऋण के सांकेतिक चेक प्रदान किए गए. साथ ही 90 से अधिक किसानों को उत्पादन सहयोग के लिए 2 करोड़ 33 लाख 48 हजार रुपये का अनुदान दिया गया.
मखाना बोर्ड ने कार्य प्रारंभ भी कर दिया है, हमारी पहली प्राथमिकता मखाना पर अनुसंधान और विकास है।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 4, 2025
उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसे बीजों का निर्माण आवश्यक है, जिनसे अधिक मात्रा में मखाने का उत्पादन हो सके। इस दिशा में ICAR लगातार प्रयासरत है।
मैं मखाना उत्पादक किसानों और प्रोसेसिंग… pic.twitter.com/Y6Ysyq9whq
मखाना केवल एक फसल नहीं!: उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मखाना केवल एक फसल नहीं, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक धरोहर और किसानों की समृद्धि का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार सरकार का लक्ष्य “गुणवत्तापूर्ण वैश्विक स्तर का मखाना” तैयार करना है, ताकि बिहार का मखाना दुनिया की थाली में अपनी जगह बना सके.
किसान सलाहकारों को बढ़ा मानदेय: इसी दिन आयोजित राज्यस्तरीय वासंतिक (रबी) कार्यशाला सह किसान सलाहकारों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम में लगभग 4000 किसान सलाहकारों ने भाग लिया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान सलाहकारों की भूमिका को “कृषि योजनाओं की रीढ़” बताते हुए उनकी सराहना की. उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसान सलाहकारों की भूमिका अहम है.
मखाना केवल बिहार की थाली में ही नहीं, बल्कि महानगरों के खाने की टेबल पर भी पहुँच गया है।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 4, 2025
आज अमेरिका, कनाडा और अरब देशों में मखाना का निर्यात हो रहा है। अभी अफ्रीका के साथ भी MoU साइन हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि यूरोप और एशिया के बाकी देशों में भी अपना मखाना जाएगा। pic.twitter.com/ksPgEADygG
"सरकार ने किसान सलाहकारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मानदेय में 8 हजार रुपये की वृद्धि कर दी है. अब उन्हें 13,000 रुपये की जगह 21,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा. यह निर्णय किसान सलाहकारों के सम्मान और प्रोत्साहन दोनों का प्रतीक है."- शिवराज सिंह चौहान, मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण
किसानों और विभाग के बीच सेतु हैं किसान सलाहकार: कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसान सलाहकार राज्य की कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. वे किसानों और विभाग के बीच सेतु का काम कर रहे हैं. पंचायत स्तर से लेकर खेत तक, उनकी मेहनत से आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार तेजी से हो रहा है.
मखाना अद्भुत है, यह किसानों के लिए वरदान बना है। pic.twitter.com/UewHljAfPa— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 4, 2025
"सरकार किसान सलाहकारों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है. आने वाले समय में प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका और सशक्त होगी. किसान सलाहकारों के परामर्श से राज्य की कृषि को नई दिशा और किसानों की आय को नई ऊंचाई मिलेगी."-विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री
