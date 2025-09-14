"राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा उठाया है", केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे का कटाक्ष
केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे ने सिरसा में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने किसानों के साथ भी संवाद किया.
Published : September 14, 2025 at 6:02 PM IST
सिरसा: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय में राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जिले के 2 दिवसीय दौरे पर है. इस दौरान उन्होंने घग्घर नदी के साथ लगते गांवों का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को सुना. इसको लेकर कल उन्होंने गांव फरमाई मीरपुरअहमदपुर और केलनिया सहित आसपास के इलाकों की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया. उन्होंने ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना.
"राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा उठाया है"
मंत्री सतीश चंद्र दुबे मीडिया से भी रूबरू हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि "कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई सीरियसली नहीं लेता. राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है. गांधी जी भी आजादी के बाद कह चुके थे कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया. अब राहुल गांधी उसी अधूरे काम को पूरा करने में जुटे हैं."
"विपदा की घड़ी में दोनों सरकार किसानों के साथ खड़ी है"
उन्होंने कहा कि घग्गर नदी में आये ज्यादा पानी के कारण कई जगहों पर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है. वहीं हिसार घग्गर ड्रेन में भी पानी ज्यादा आने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है. उसको लेकर वह सिरसा के दौरे पर आए हैं और किसानों की समस्याओं को सुना जा रहा है. उन्होंने कहा की विपदा की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार आमजन के साथ हैं और जो भी समस्या या मांग रखी गई है उन सब के बारे में सरकार को अवगत कराया जाएगा, ताकि उनका समाधान हो सके. उन्होंने कहा कि वह खुद किसान के बेटे हैं और किसानों के दुख-दर्द को अच्छी तरह समझते हैं.
"नारी शक्ति का अपमान, बर्दास्त नहीं करेगा हिंदुस्तान"
वहीं कांग्रेस द्वारा जारी एक विवादित वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा नारी शक्ति का अपमान हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा. कांग्रेस जैसी पार्टी जो इस तरह के वीडियो बनाकर जनता की भावना आहत कर रही है, उसे जनता मुंहतोड़ जवाब देगी.
