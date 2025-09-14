ETV Bharat / state

"राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा उठाया है", केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे का कटाक्ष

केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ( Etv Bharat )

Published : September 14, 2025

सिरसा: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय में राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जिले के 2 दिवसीय दौरे पर है. इस दौरान उन्होंने घग्घर नदी के साथ लगते गांवों का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को सुना. इसको लेकर कल उन्होंने गांव फरमाई मीरपुरअहमदपुर और केलनिया सहित आसपास के इलाकों की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया. उन्होंने ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना. "राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा उठाया है" मंत्री सतीश चंद्र दुबे मीडिया से भी रूबरू हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि "कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई सीरियसली नहीं लेता. राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है. गांधी जी भी आजादी के बाद कह चुके थे कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया. अब राहुल गांधी उसी अधूरे काम को पूरा करने में जुटे हैं." "विपदा की घड़ी में दोनों सरकार किसानों के साथ खड़ी है"