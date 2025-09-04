रांची: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जीएसटी स्लैब में परिवर्तन और पीएम नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जारी घमासान पर अपनी राय रखी. रांची में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी की दिवंगत माता जी को लेकर कही गई असंसदीय बात से पूरा देश दुखी है. पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्दों के लिए कोई माफी नहीं है.

केंद्र सरकार की पहल से झूम रही है इकोनॉमी: संजय सेठ

बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देशवासियों में अब स्वदेशी का भाव जाग गया है. दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लाल किला के प्राचीर से बोला था कि देश को दिवाली का उपहार मिलने वाला है और दिवाली का उपहार मिल गया.

केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय मीडिया से बात करते हुए (Etv Bharat)

ये अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी रिफॉर्म: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि जैसे ही शारदीय नवरात्र में मां भगवती का पृथ्वी पर आगमन होगा 5% और 18 % का स्लॉट देश में लागू हो जाएगा. यह देश का सबसे बड़ा जीएसटी रिफॉर्म है, जो अपने आप में बेहद खास है. संजय सेठ ने आगे बताया कि पहले उज्ज्वला योजना से रसोई को मुक्त किया गया. अब वही रसोई घर में, जो स्वदेशी का भाव आएगा, वह मील का पत्थर साबित होगा. 140 करोड़ देशवासी खुशी से झूम रहे हैं. आजादी के बाद इतना बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है क्योंकि मोदी जो बोलते हैं वह करते हैं.

कहां गया इतना सारा पैसा?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि इतना सारा जीएसटी का पैसा, पेट्रोल का पैसा कहां जा रहा है यह पता नहीं है. मेरा मानना है कि जो परंपरा रही है कि बीजेपी की पूरी राजनीति एक फेस वैल्यू पर है कि मोदी जी क्या चाहते हैं? सुबोधकांत सहाय ने बताया कि 11 साल का इतिहास है इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला.

राहुल गांधी के दबाव में जीएसटी कम किया: पूर्व केंद्रीय मंत्री

कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि उनके नेता पहले से ही जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' कहकर इसे कम करने की बात कहते रहे हैं. राहुल गांधी का प्रेशर पहले से ही जीएसटी कम करने पर रहा है. राहुल गांधी की बातों में सच्चाई है क्योंकि वह पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते हैं, वह होमवर्क करके बयान देते हैं. जो भी उन्होंने कहा है वह सही साबित हुआ है.

'अपनी मां के नाम पर राजनीति कर रहे हैं पीएम': सुबोधकांत सहाय

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने पीएम मोदी की मां को कहे अमर्यादित शब्दों को लेकर बिहार बंद पर कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं को मान सम्मान और उनको अधिकार देने का रहा है. 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा की जिस घटना का जिक्र बीजेपी नेता कर रहे हैं वहां मैं मौजूद था. जब किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो कोई भी नेता वहां माइक पकड़े नहीं खड़े रहता है. बीजेपी इतनी गिर सकती है? इसका अनुमान नहीं था.

'वोटर अधिकार यात्रा' की सफलता से घबरा गई है बीजेपी: कांग्रेस

दरअसल राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' की सफलता से घबराकर बीजेपी ने किसी को कांग्रेस का बिल्ला लगाकर मंच से इस घिनौने काम को करवाया है. यदि वह शख्स उस समय पकड़ा गया होता तो हम लोग ही उसे सजा देते लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की मां के सवाल को देशव्यापी करके बिहार बंद कर रहे हैं मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं है. नोटबंदी के समय अपनी मां को लाइन में लगाने वाले पीएम मोदी, मां के नाम पर भी राजनीति कर सकते हैं तो इससे घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता है.

ये भी पढ़ें: रांची में 19 से 21 सिंतबर तक डिफेंस एक्सपो का होगा आयोजन, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने दी जानकारी

स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए FJCCI का ऐलान, 27 अगस्त से राज्यभर के व्यवसायी अपनी दुकानों के आगे लगाएंगे ये स्टिकर

खूंटी में बाबा आम्रेश्वर धाम पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भोलेनाथ से मांगी देश के लिए सुख समृद्धि