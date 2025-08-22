गुरुग्राम: गुरुग्राम जिले के मानेसर नगर निगम में निर्दलीय मेयर के कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने किया. कार्यक्रम से पहले राव इंद्रजीत के समर्थकों ने राव इंद्रजीत के भावी मुख्यमंत्री के नारे लगाए. इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने मानेसर के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करने की बात कही. साथ ही निर्दलीय मेयर को भाजपा में ज्वाइन कराने की सिफारिश करने की भी बात कही. मंत्री के इस बयान के बाद सियासी गलियारें में चर्चा हो रही है कि जल्द ही मानेसर के मेयर और पार्षद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं.

इसी सीट पर भाजपा को मिली थी हार: दरअसल, हरियाणा में नगरी निकाय चुनाव में 10 नगर निगम में से सिर्फ मानेसर ही इकलौता ऐसा नगर निगम था, जहां पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, राव राव इंद्रजीत सिंह द्वारा निर्दलीय मेयर के कार्यालय का उद्घाटन करने पर सियासी गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई है.

राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों ने लगाए भावी मुख्यमंत्री के नारे (ETV Bharat)

सुंदर लाल यादव मंत्रीजी के करीबी: वहीं, राव इंद्रजीत द्वारा मेयर का कार्यालय का उद्घाटन काफी अहम माना जा रहा है. क्योंकि मेयर और प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री राव नरबीर का छत्तीस का आंकड़ा है. मेयर चुनाव में डॉ इंद्रजीत ने सुंदर लाल यादव को हराया था. सुंदर लाल यादव मंत्री राव नरबीर के करीबी माने जा रहे हैं.

आखिर क्या बोले राव इंद्रजीत सिंह: मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा की मानेसर के मेयर और पार्षद को बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए मैं पार्टी के आलाकमान से सिफारिश करूंगा. मानेसर में विकास कार्य करने के लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा. इस दौरान मंत्री इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों और पार्षदों के साथ बैठक भी की. साथ ही विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों संग चर्चा की.

मेयर ने कहा-"मौका मिला तो ज्वाइन कर लूंगी भाजपा": इस दौरान मेयर इंद्रजीत यादव ने कहा कि हमने सभी पार्षद को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्यौता दिया था, लेकिन कुछ पार्षद नहीं आए. गुटबाजी के कारण विकास कार्यों में रुकावट आएगी. ऐसे में हम सब को गुटबाजी से ऊपर उठकर काम करना होगा. अगर मुझे मौका मिला तो मैं बीजेपी जरूर ज्वाइन करूंगी, ताकि क्षेत्र का अच्छे से विकास हो सके.

करोड़ों की परियोजनाओं का किया उद्घाटन: राव इंद्रजीत सिंह ने मानेसर में 33 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में मानेसर नगर निगम क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाएं शामिल हैं.राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं से मानेसर के विकास को नई गति मिलेगी.

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में लिफ्ट में गर्दन फंसने से मजदूर की मौत, आर्थिक तंगी से भी था परेशान, मार्बल मार्केट में करता था काम