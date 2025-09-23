फरीदाबाद में कांग्रेस पर जमकर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, GST दरों में कटौती के लिए मोदी सरकार की तारीफ
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में जीएसटी दरों में कटौती के लिए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की.
Published : September 23, 2025 at 4:41 PM IST
फरीदाबादः केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मंगलवार को फरीदाबाद के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय अटल कमल में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार 17 तरह के टैक्स लगाकर जनता से करीब 30 फीसदी तक वसूली करती थी. यहां तक कि बच्चों की कॉपी और पेंसिल जैसी जरूरी वस्तुओं पर भी कांग्रेस सरकार 5 फीसदी टैक्स लगाती थी, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था.
कांग्रेस ने किसी प्रकार का विजन नहीं दिखाया: कृष्णपाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि "कांग्रेस की नीतियां हमेशा जनता के खिलाफ रही है. उस दौर में टैक्स स्ट्रक्चर इतना जटिल था कि आम आदमी समझ भी नहीं पाता था कि किस चीज पर कितना टैक्स देना पड़ रहा है. कांग्रेस सरकार ने जनता की जेब से पैसा निकालने का काम किया और किसी भी तरह का विजन नहीं दिखाया. इसके बाद जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो भाजपा ने वन नेशन, वन टैक्स की नीति पर काम करते हुए जीएसटी लागू किया." कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि "22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी दरों के बाद आम जनता को सीधा फायदा पहुंच रहा है. महंगाई पर राहत मिली है और इसका लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जा रहा है."
स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए अभियान चला रही है भाजपा: उन्होंने कहा कि "मोदी सरकार ने बच्चों की शिक्षा के सामान पर पूरी तरह टैक्स मुक्त कर दिया है. पहले जो कॉपी-पेंसिल तक पर टैक्स लगता था, अब उस पर किसी तरह का बोझ नहीं है. जीएसटी सुधारों से टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बनी है और लोगों को महंगाई से काफी राहत मिली है." कृष्णपाल गुर्जर ने यह भी बताया कि "भाजपा सरकार स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चला रही है. सभी भाजपा नेता लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं." कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि "आज कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है. वह सिर्फ भाजपा की उपलब्धियों पर सवाल उठाकर राजनीति कर रही है. जबकि भाजपा सरकार का लक्ष्य है – वन नेशन, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन लॉ और वन नेशन, वन टैक्स, ताकि देश की जनता को एक मजबूत और एकीकृत व्यवस्था का लाभ मिल सके."