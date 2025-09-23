ETV Bharat / state

फरीदाबाद में कांग्रेस पर जमकर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, GST दरों में कटौती के लिए मोदी सरकार की तारीफ

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने GST दरों में कटौती के लिए मोदी सरकार की तारीफ ( Etv Bharat )

फरीदाबादः केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मंगलवार को फरीदाबाद के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय अटल कमल में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार 17 तरह के टैक्स लगाकर जनता से करीब 30 फीसदी तक वसूली करती थी. यहां तक कि बच्चों की कॉपी और पेंसिल जैसी जरूरी वस्तुओं पर भी कांग्रेस सरकार 5 फीसदी टैक्स लगाती थी, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था. कांग्रेस ने किसी प्रकार का विजन नहीं दिखाया: कृष्णपाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि "कांग्रेस की नीतियां हमेशा जनता के खिलाफ रही है. उस दौर में टैक्स स्ट्रक्चर इतना जटिल था कि आम आदमी समझ भी नहीं पाता था कि किस चीज पर कितना टैक्स देना पड़ रहा है. कांग्रेस सरकार ने जनता की जेब से पैसा निकालने का काम किया और किसी भी तरह का विजन नहीं दिखाया. इसके बाद जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो भाजपा ने वन नेशन, वन टैक्स की नीति पर काम करते हुए जीएसटी लागू किया." कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि "22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी दरों के बाद आम जनता को सीधा फायदा पहुंच रहा है. महंगाई पर राहत मिली है और इसका लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जा रहा है."