केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी से कानपुर के व्यापारी बोले- GST का मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार
कानपुर में शनिवार को केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी आर्यनगर में व्यापारियों और दुकानदारों से मिले और जीएसटी की नई दरों के बारे में बताया.
Published : September 27, 2025 at 11:12 PM IST
कानपुर: शनिवार को केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी आर्यनगर स्थित व्यापारियों व दुकानदारों के बीच पहुंचे. उन्हें देखते ही दुकानदारों ने नारा लगाया- जीएसटी का मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार. उन्होंने व्यापारियों और दुकानदारों से बातचीत की.
इस दौरान उन्होंने जीएसटी की कम दरों को लेकर जानकारियां दीं. उन्होंने कहा, जो भी ग्राहक आ रहे हैं उन्हें अब कम दरों में ही वस्तुएं दी जाएं. पुरानी दरों पर कोई सामान न दें.
देश की अर्थव्यवस्था को फायदा: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापारियों से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है, यह लक्ष्य तभी संभव होगा जब व्यापारी वर्ग और देशवासी स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें. बिना सबके सहयोग और बिना स्वदेशी के यह संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता.
जीएसटी सुधारों पर विचार-विमर्श हुआ: वित्त राज्य मंत्री जैन बुक स्टॉल पहुंचे और उसके मालिक दीपक जैन से भी जीएसटी सुधारों पर विचार-विमर्श किया. उन्होंने कहा जीएसटी में हुए संशोधनों से छोटे, मध्यम और बड़े सभी वर्ग के व्यापारियों को राहत मिली है. अब व्यापार करना और भी आसान हो गया है.
इसका लाभ सीधे देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा. इस दौरान भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह, जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, सांसद अशोक रावत एवं विधायक नीलिमा कटियार, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा आदि मौजूद रहे.
वाराणसी पहुंचे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना: बनारस पहुंचे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जीएसटी में हुए सुधारों के बारे में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं. शनिवार को वाराणसी में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भोजूबीर स्थित मिष्ठान भंडार, विशाल मेगा मार्ट सहित प्रमुख प्रतिष्ठानों में जाकर जीएसटी दरों में भारी कटौती को लेकर लोगों से चर्चा की.
आम लोगों को मिलने लगा फायदा: इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार किया है. नई GST दरों से आम जनमानस सहित व्यापारी वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. आम उपभोक्ताओं को राहत, व्यापारियों को सरलता और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी. जीएसटी पर जो बचत दी जा रही है, उसका फायदा आम जनता को मिलना शुरू हो गया है.
पुराने दाम पर सामानों की बिक्री संभव नहीं: कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि अभी पुराने दामों पर सामानों की बिक्री हो रही है, तो भी यह बताना है कि आज मार्केट में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि पुराने दामों पर सामान बेचने की कोई हिम्मत ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्राहक के पास अवसरों की कमी नहीं है. आम नागरिकों को भी ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाना चाहिए.
