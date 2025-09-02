रांची: राजधानी रांची में श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान सभागार में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की. बैठक के दौरान बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी की सड़कों की हालत बद से बदतर है और गलियां गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं.

उनका कहना था कि 'दुर्गा पूजा से पहले सभी मुख्य सड़कों को दुरुस्त किया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके. बीजेपी विधायक ने करमा पूजा स्थलों की साफ-सफाई पर भी नाराजगी जताई और कहा कि नगर निगम सफाई व्यवस्था पर पूरी तरह से विफल है'.

अतिक्रमण पर भेदभाव का आरोप

विधायक सीपी सिंह ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को लेकर निगम पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि गरीब ठेले खोमचे वालों को आसानी से हटा दिया जाता है लेकिन बड़ी दुकानों और स्थायी संरचनाओं पर कार्रवाई नहीं होती 'अगर अतिक्रमण हटाना है तो पूरी तरह से हटाइए, आधा-अधूरा नहीं. जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करना बंद होना चाहिए.

विज्ञापन के खर्च पर सवाल

नगर निगम के विज्ञापन बजट पर भी सवाल खड़े करते हुए बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि निगम में 10 करोड़ रुपये का विज्ञापन खर्च हुआ है. यह कैसे हुआ कब टेंडर हुआ? इसकी जानकारी जनता को देनी चाहिए. सीपी सिंह ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये गलत तरीके से कार्रवाई कर पैसे कमाने में लगे हैं.

एसएसपी और विधायक में तकरार

बीजेपी विधायक सीपी सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि गलत आरोप न लगाएं. इस पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, स्थिति गंभीर होता देख बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने हस्तक्षेप कर माहौल शांत कराया.

दीपक प्रकाश की नाराजगी

राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने अधिकारियों की कार्यशैली पर असंतोष जताया. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता. हम जनता की आवाज लेकर आते हैं लेकिन अधिकारी उसे प्राथमिकता नहीं देते, यह स्थिति बदलनी होगी.

कृषि मंत्री का पलटवार

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बीजेपी सांसद और विधायक के आरोपों पर कहा कि वे बैठक में गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, झारखंड में चल रही केंद्रीय योजनाओं में अपना अंशदान तक समय पर नहीं देती, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कत आती है.

महुआ माजी और अन्य सांसदों के सुझाव

राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने स्वास्थ्य सेवाओं और महिला सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाने की मांग की. उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना समय की जरूरत है. लोकसभा सांसद कालीचरण मुंडा और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने भी जिले के विकास कार्यों पर अपने सुझाव रखे और अधिकारियों को योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की सलाह दी.

रांची को मिलने वाली है दो फ्लाईओवर की सौगात: केंद्रीय मंत्री

बैठक में माहौल गरमा जाने के बावजूद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संतुलित स्वर में सभी पक्षों को जोड़ा. उन्होंने कहा कि दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी सांसद और विधायक ने टीम भावना से रांची को नंबर वन शहर बनाने का संकल्प लिया है. रांची शहर को बहुत जल्द ही केतारी बागान और पावर हाउस के दो फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है. इसके साथ ही नगर निगम का चुनाव शीघ्र होना चाहिए ताकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके.

बैठक में कृषि, नगर निगम, ग्रामीण विकास, वन, श्रम और स्वास्थ्य विभाग सहित कई एजेंसियों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई. सांसदों और विधायकों ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए.

गौरतलब है कि दिशा समिति एक जिला स्तर की महत्वपूर्ण समिति है, जिसे केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के बेहतर समन्वय, निगरानी और क्रियान्वयन के लिए गठित किया गया है. इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच तालमेल स्थापित कर विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करना है. समिति की अध्यक्षता जिले के सबसे वरिष्ठ सांसद करते हैं और उपायुक्त सदस्य सचिव की भूमिका निभाते हैं.

बैठक में ये रहे शामिल

बैठक में लोकसभा सांसद कालीचरण मुंडा, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, आदित्य साहू और महुआ माजी, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और अमित महतो समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे. जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

बैठक में जिन विषयों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, उनमें शामिल रहे:-

दुर्गा पूजा से पहले सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश.

कर्मा पूजा स्थलों और अन्य धार्मिक स्थलों की साफ-सफाई.

अतिक्रमण हटाने में समान नीति अपनाने की मांग.

नगर निगम के विज्ञापन खर्च पर पारदर्शिता की जरूरत.

