पपलवलः नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन किया गया. पलवल जिला खेल विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है. राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है.'

पलवल में नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप का आयोजनः पलवल में इन दिनों नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन में 26 राज्यों के 600 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस दौरान खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया.

पलवल में हॉकी खिलाड़ियों से मिलते केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर (Etv Bharat)

मेजर ध्यानचंद पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोतः केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 'मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में देश की झोली में स्वर्ण पदक डालने का कार्य किया था. मेजर ध्यानचंद आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं का रुझान खेलों में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं. दूरदराज के गांवों, कस्बों में छुपी है खेल प्रतिभाओं को निकालकर उनकी रूचि के खेलों में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा सांसद खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है. सरकार द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया के तहत खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है.'

'स्वस्थ रहने के लिए शरीर को फिट रखना जरूरी': कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 'खेलों से शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है. उन्होंने कहा कि खेल मंत्री द्वारा युवाओं से आह्वान किया गया है कि कम से कम 24 घंटे में से एक घंटे का समय निकालकर खेल के मैदान में जाकर खेल गतिविधियों से जुड़े. स्वस्थ रहने के लिए शरीर को फिट रखना जरूरी है.' उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि खेलों इंडिया और फिट इंडिया अभियान से जुड़े और अपना योगदान दें. देश को खेलों में आगे बढ़ाएं और शरीर को भी स्वस्थ रखें'.

हरियाणा भाजपा में गुटबाजी! कार्यक्रम के बाद जब केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर से पार्टी की अंदरूनी कलह के बारे में सवाल किया गया तो वे बिना कुछ बोले कैमरा के सामने से निकल गए. बता दें कि 28 अगस्त को कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में गणेश उत्सव का आयोजन किया था जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने शिरकत की थी. इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर नदारद थे. जब इस बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो वो बिना कुछ बोले मौके से निकल गए.

