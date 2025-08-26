ETV Bharat / state

केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सीएम से की मुलाकात, झरिया मास्टर प्लान समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा

रांची में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है.

केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का सीएम हेमंत सोरेन ने किया स्वागत (ईटीवी भारत)
Published : August 26, 2025 at 6:32 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 6:52 PM IST

रांचीः झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज 26 अगस्त को झारखंड विधानसभा स्थित सीएम कक्ष में मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बीसीसीएल और सीसीएल से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

झारखंड विधानसभा में हुई इस मुलाकात के बाद केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि मुलाकात के दौरान झरिया मास्टर प्लान समेत कोल कंपनियों से जुड़े अहम मुद्दों पर बात हुई है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ चर्चा बेहद सकारात्मक रही और जल्द ही बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात का उद्देश्य यही था कि झरिया मास्टर प्लान और कोल कंपनियों के मुद्दों पर बातचीत हो कैसे इसमें 100% अचीवमेंट कैसे हो, इस पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार पूरी तरह सहयोग करेगी.

विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे ताकि झारखंड में कोयला कंपनियों से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान निकल सके. एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता पर राजद और कांग्रेस को भरोसा नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग ने जो नियम बनाया है वह सब के लिए बनाया है. किसी एक खास पार्टी के लिए नहीं बनाया है और जिसके पास वह कागजात नहीं है. इसका मतलब है कि वह कहीं ना कहीं से बिहार का रहने वाला नहीं है और वो ममता दीदी के द्वारा आयातित वोटर है.

इसलिए बिहार की जनता मन बन चुकी है कि वहां हर हाल में डबल इंजन की सरकार होगी. 2005 में जो चुनाव किया था नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत सरकार की वह 2025 में भी नीतीश के नेतृत्व में होगी, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने वाली सरकार बिहार में बनेगी.

इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से विधानसभा परिसर में बात करते हुए कहा है कि बैठक में कोयला खनन गतिविधियों, पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है. बैठक में सीसीएल, बीसीसीएल के द्वारा हो रहे खनन कार्य की विस्तार से चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब धनबाद को केवल कोयला माइनिंग के रुप में जाना जाता था, अब तो कई जिले इसमें शामिल हो गए हैं.

खनन कार्य संपन्न हो जाने के उपरांत जमीन को भारत सरकार वापस करे

केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री के साथ हुई बैठक में राज्य सरकार ने झारखंड के हितों, खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की भागीदारी, रोजगार सृजन, पर्यावरणीय संतुलन तथा राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व से संबंधित विषयों को प्रमुखता से रखा गया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि खनन कार्य संपन्न हो जाने के उपरांत जमीन को भारत सरकार राज्य सरकार को वापस करे, ताकि उस जमीन को मूल रैयतों को लौटाया जा सके.

खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास, रोजगार, पर्यावरणीय संतुलन तथा आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी जाए. मौके पर केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि राज्य और केंद्र मिलकर समाधान तलाशेंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड के विकास और लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी.

