ETV Bharat / state

केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने फील्ड प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, कहा- बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार - FIELD TRAINING CENTRE IN RAMGARH

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रामगढ़ के कुजू में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के नव-पुनर्निर्मित परिसर का उद्घाटन किया.

Field Training Centre in Ramgarh
द्वीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read

रामगढ़: जिले के कुजू स्थित फील्ड प्रशिक्षण केंद्र के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने किया. इस दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक असित शाह, वैज्ञानिक, प्रशिक्षु भूवैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद थे. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह केंद्र देश की खनिज आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा.

जिले का कुजू प्रशिक्षण केंद्र, जीएसआई (Geological Survey of India) के प्रशिक्षण संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो विशेष रूप से कोयला अन्वेषण, तलछटी भूविज्ञान, अनुक्रम स्तरीकरण तथा संसाधन मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है. इस केंद्र को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नवपरिवर्तित रूप दिया गया है, इसमें सुसज्जित व्याख्यान कक्ष, सम्मेलन हॉल, आवासीय परिसर तथा पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना शामिल हैं.

जानकारी देते केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे (Etv Bharat)

यह केंद्र न केवल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के नवनियुक्त भूवैज्ञानिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, बल्कि देश-विदेश से आने वाले शोधार्थियों एवं उद्योग विशेषज्ञों के लिए भी अध्ययन एवं अनुभव का एक उत्कृष्ट मंच है.

केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि धरती मां है, इस जमीन में हर चीज मिलती है. जमीन से वह हर पदार्थ मिलता है जो जीवन में महत्वपूर्ण है. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सेंटर में से जो वैज्ञानिक निकलते हैं वह जमीन के अंदर मिलने वाले क्रिटिकल मिनरल के बारे में पता करते हैं कि कहां हीरा है, कहां लिथियम है, कहां सोना है, कहां कोयला है और कहां अभ्रक है.

मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों और अधिकारियों को उनके समर्पण, परिश्रम और उत्कृष्ट योगदान के लिए बधाई दी. कहा कि GSI ने अपने 175 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में भारत की खनिज सम्पदा की खोज और वैज्ञानिक अध्ययन में अतुलनीय योगदान दिया है, चाहे कोयला, लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट जैसे स्थलीय खनिज हों या फिर समुद्री तल से प्राप्त पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और गैस हाइड्रेट्स, GSI ने हमेशा देश की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की दिशा में हैदराबाद स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान (जीएसआईटीआई) तथा इसके अंतर्गत कुजू जैसे फील्ड प्रशिक्षण केंद्रों ने नवाचार और गुणवत्ता में एक नई मिसाल कायम की है.

उन्होंने कहा कि यह स्ट्रक्चर बहुत पहले बनकर तैयार होना चाहिए था लेकिन देर से ही सही यह बहुत अच्छी पहल है. यहां जो भी लोग ट्रेनिंग लेंगे या ट्रेनिंग देंगे उन्हें एक अनुकूल वातावरण मिलेगा और देश की प्रगति में वे अपनी सहभागिता को निभाएंगे. इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव के संबंध में कहा कि 2005 से ही बिहार में एनडीए की सरकार है. आने वाले 2025 चुनाव में भी भारी बहुमत से एनडीए की जीत होगी. डबल इंजन की सरकार होगी. विकसित बिहार होगा. विकसित भारत होगा और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे.

वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उनके पार्टी के अंदर ही लोग सीरियस नहीं लेते तो भारत या बिहार की जनता क्या सीरियस लेगी. पूरे भारत में कई राज्यों में खनन किए गए माइंस को ग्रीन जोन में परिवर्तित किया जा रहा है जो काफी सराहनीय पहल है.

ये भी पढ़ें-

कोयला मंत्री के कार्यक्रम में बत्ती गुल, बोले- बिजली उत्पादन वाले राज्य में पावर कट दुर्भाग्यपूर्ण है

केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे भड़के, बोले- माफी मांगो वरना ...

किसानों के खेत तक पहुंचेगा विज्ञान, वैज्ञानिक अब सप्ताह में तीन दिन करेंगे दौरा

रामगढ़: जिले के कुजू स्थित फील्ड प्रशिक्षण केंद्र के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने किया. इस दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक असित शाह, वैज्ञानिक, प्रशिक्षु भूवैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद थे. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह केंद्र देश की खनिज आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा.

जिले का कुजू प्रशिक्षण केंद्र, जीएसआई (Geological Survey of India) के प्रशिक्षण संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो विशेष रूप से कोयला अन्वेषण, तलछटी भूविज्ञान, अनुक्रम स्तरीकरण तथा संसाधन मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है. इस केंद्र को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नवपरिवर्तित रूप दिया गया है, इसमें सुसज्जित व्याख्यान कक्ष, सम्मेलन हॉल, आवासीय परिसर तथा पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना शामिल हैं.

जानकारी देते केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे (Etv Bharat)

यह केंद्र न केवल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के नवनियुक्त भूवैज्ञानिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, बल्कि देश-विदेश से आने वाले शोधार्थियों एवं उद्योग विशेषज्ञों के लिए भी अध्ययन एवं अनुभव का एक उत्कृष्ट मंच है.

केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि धरती मां है, इस जमीन में हर चीज मिलती है. जमीन से वह हर पदार्थ मिलता है जो जीवन में महत्वपूर्ण है. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सेंटर में से जो वैज्ञानिक निकलते हैं वह जमीन के अंदर मिलने वाले क्रिटिकल मिनरल के बारे में पता करते हैं कि कहां हीरा है, कहां लिथियम है, कहां सोना है, कहां कोयला है और कहां अभ्रक है.

मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों और अधिकारियों को उनके समर्पण, परिश्रम और उत्कृष्ट योगदान के लिए बधाई दी. कहा कि GSI ने अपने 175 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में भारत की खनिज सम्पदा की खोज और वैज्ञानिक अध्ययन में अतुलनीय योगदान दिया है, चाहे कोयला, लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट जैसे स्थलीय खनिज हों या फिर समुद्री तल से प्राप्त पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और गैस हाइड्रेट्स, GSI ने हमेशा देश की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की दिशा में हैदराबाद स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान (जीएसआईटीआई) तथा इसके अंतर्गत कुजू जैसे फील्ड प्रशिक्षण केंद्रों ने नवाचार और गुणवत्ता में एक नई मिसाल कायम की है.

उन्होंने कहा कि यह स्ट्रक्चर बहुत पहले बनकर तैयार होना चाहिए था लेकिन देर से ही सही यह बहुत अच्छी पहल है. यहां जो भी लोग ट्रेनिंग लेंगे या ट्रेनिंग देंगे उन्हें एक अनुकूल वातावरण मिलेगा और देश की प्रगति में वे अपनी सहभागिता को निभाएंगे. इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव के संबंध में कहा कि 2005 से ही बिहार में एनडीए की सरकार है. आने वाले 2025 चुनाव में भी भारी बहुमत से एनडीए की जीत होगी. डबल इंजन की सरकार होगी. विकसित बिहार होगा. विकसित भारत होगा और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे.

वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उनके पार्टी के अंदर ही लोग सीरियस नहीं लेते तो भारत या बिहार की जनता क्या सीरियस लेगी. पूरे भारत में कई राज्यों में खनन किए गए माइंस को ग्रीन जोन में परिवर्तित किया जा रहा है जो काफी सराहनीय पहल है.

ये भी पढ़ें-

कोयला मंत्री के कार्यक्रम में बत्ती गुल, बोले- बिजली उत्पादन वाले राज्य में पावर कट दुर्भाग्यपूर्ण है

केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे भड़के, बोले- माफी मांगो वरना ...

किसानों के खेत तक पहुंचेगा विज्ञान, वैज्ञानिक अब सप्ताह में तीन दिन करेंगे दौरा

For All Latest Updates

TAGGED:

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणGEOLOGICAL SURVEY OF INDIAKUJU AREA TRAINING CENTERMINISTER SATISH CHANDRA DUBEYFIELD TRAINING CENTRE IN RAMGARH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.