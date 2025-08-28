ETV Bharat / state

धनबाद में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने झरिया मास्टर प्लान को लेकर की समीक्षा बैठक, लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार से मांगा सहयोग - REVIEW MEETING JHARIA MASTER PLAN

केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने झरिया मास्टर प्लान को लेकर संबधित अधिकारियों के साथ बैठक की.

JHARIA MASTER PLAN AT BCCL DHANBAD
समीक्षा बैठक में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 2:41 PM IST

धनबाद: केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने झरिया मास्टर प्लान को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने को लेकर बैठक की. कोयला राज्य मंत्री ने बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता समेत सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. दरअसल, झारिया मास्टर प्लान के तहत बेलगड़िया टाउनशिप में भूधंसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह लोगों को बसाया जाना है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बेलगड़िया टाउनशिप का निरीक्षण भी किया.

पुनर्वास पर राज्य सरकार से हुई सकारात्मक बातचीत

मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि नए मास्टर प्लान के तहत अग्निप्रभावित और भूधंसान इलाके में रह लोगों को बेलगड़िया टाउनशिप में बसाया जाना है. अगले 3 साल में लोगों को बसाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मास्टर प्लान के तहत लोगों को बसाने को लेकर राज्य सरकार से भी सकारात्मक बातचीत हुई है. केंद्र सरकार सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. राज्य और केंद्र सरकार मिलकर झरिया मास्टर प्लान को एक बेहतर तरीके के साथ धरातल पर उतारेगी. स्थानीय स्तर पर जो कठिनाई आ रही है, उसे राज्य सरकार दूर करने का काम करेगी.

मीडिया से बीतचीत करते केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री (Etv Bharat)

भूमिगत आग पर काबू पाना हमारी प्राथमिकता

उन्होंने बताया कि बीसीसीएल अधिकारियों के साथ भी समीक्षा की है. भूमिगत आग पर काबू पाना हमारी प्राथमिकता है. लोगों को सुरक्षित विस्थापित कराने के लिए भी बीसीसीएल काम कर रही है. हर तरह की सुविधाओं के साथ लोगों को बसाने का काम किया जाएगा. बेलगड़िया टाउनशिप में स्किल डेवलेपमेंट सेंटर, मार्केट कॉम्पलेक्स, आवास, अस्पताल, सड़क, पानी और बिजली इन सभी चीजों पर काम चल रहा है.

कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राज्य सरकार के बकाए रॉयल्टी को लेकर पर कहा कि इस संबंध में समीक्षा होते रहती है. हम राज्य सरकार की रॉयल्टी क्यों रखें? लेकिन यह रॉयल्टी तभी मिलेगी जब समीक्षा होगी.

