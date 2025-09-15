कुल्लू में अब तक 1029.07 करोड़ का नुकसान, 44 लोगों की मौत, केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कुल्लू दौरे के दौरान आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर नुकसान का जायजा लिया.
Published : September 15, 2025 at 10:57 AM IST
कुल्लू: इस साल मानसून ने हिमाचल प्रदेश में जमकर तबाही मचाई है. प्रदेशभर में अब तक 4489.05 करोड़ का नुकसान हो चुका है. वहीं, कुल्लू जिले में भी बरसात आफत बनकर बरसी है. कुल्लू जिले में 20 जून को मानसून की एंट्री से लेकर 14 सितंबर तक 1029.07 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. वहीं, 44 लोग काल का ग्रास बन गए हैं. जिले में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है. जिससे जिले में जन जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है.
केंद्रीय राज्य मंत्री ने इन क्षेत्रों का किया दौरा
इसी बीच रविवार को केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा कुल्लू दौरे पर पहुंचे. मंत्री ने इस दौरान कुल्लू जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र जिया, छूरूडू, रायसन, बिंदु ढांक आदि का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया. केंद्रीय राज्य मंत्री ने आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात भी की और उनकी समस्याएं सुनी. इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रशासन व संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में एनएचएआई, बीआरओ प्रोजेक्ट दीपक और मोर्थ पीआईयू द्वारा पीपीटी के जरिए प्रदेश में आपदा से नेशनल हाईवे को हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया. बैठक में बताया गया कि नेशनल हाईवे को बहाल करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. कीरतपुर से मनाली के बीच 200 मशीनें तैनात की गई हैं, जो दिन-रात हाईवे बहाली का काम कर रही हैं.
"भारी बारिश के कई जगहों पर सड़कों को नुकसान पहुंचा है. जबकि लोगों की निजी जमीनें और मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. संबंधित अधिकारी आपदा प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान की विस्तृत आकलन रिपोर्ट तैयार करें, ताकि राहत एवं पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को गति मिल सके." - अजय टम्टा, केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
NH-305 पर जल्द मरम्मत के दिए निर्देश
इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए की नेशनल हाईवे में क्षतिग्रस्त सुरंगों का स्पेशलिस्ट एजेंसियों से विस्तृत अध्ययन करवाया जाए और उसके आधार पर इन सुरंगों को बेहतरीन तकनीक से सुरक्षित रूप से बहाल करने का काम किया जाए. इससे पहले मंत्री ने भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए एनएच-305 का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से एनएच-305 की जल्द मरम्मत करने और इसके सुरक्षित सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए, ताकि आने वाले समय में क्षेत्र की जनता और पर्यटकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके.
अब तक 44 लोगों की मौत
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मानसून सीजन में 20 जून से 14 सितंबर तक कुल्लू जिले को भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने और फ्लैश फ्लड से 1029.07 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. जिले में मानसून सीजन में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 24 लोग घायल हुए हैं और 2 लोग अभी भी लापता हैं. जिले में 28 पक्के और 29 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. जबकि 28 पक्के और 81 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. वहीं, 25 दुकानों/फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा है. जबकि 36 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं.