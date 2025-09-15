ETV Bharat / state

कुल्लू में अब तक 1029.07 करोड़ का नुकसान, 44 लोगों की मौत, केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा

कुल्लू: इस साल मानसून ने हिमाचल प्रदेश में जमकर तबाही मचाई है. प्रदेशभर में अब तक 4489.05 करोड़ का नुकसान हो चुका है. वहीं, कुल्लू जिले में भी बरसात आफत बनकर बरसी है. कुल्लू जिले में 20 जून को मानसून की एंट्री से लेकर 14 सितंबर तक 1029.07 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. वहीं, 44 लोग काल का ग्रास बन गए हैं. जिले में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है. जिससे जिले में जन जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है.

केंद्रीय राज्य मंत्री ने इन क्षेत्रों का किया दौरा

इसी बीच रविवार को केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा कुल्लू दौरे पर पहुंचे. मंत्री ने इस दौरान कुल्लू जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र जिया, छूरूडू, रायसन, बिंदु ढांक आदि का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया. केंद्रीय राज्य मंत्री ने आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात भी की और उनकी समस्याएं सुनी. इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रशासन व संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में एनएचएआई, बीआरओ प्रोजेक्ट दीपक और मोर्थ पीआईयू द्वारा पीपीटी के जरिए प्रदेश में आपदा से नेशनल हाईवे को हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया. बैठक में बताया गया कि नेशनल हाईवे को बहाल करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. कीरतपुर से मनाली के बीच 200 मशीनें तैनात की गई हैं, जो दिन-रात हाईवे बहाली का काम कर रही हैं.