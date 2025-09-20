ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री यादव बोले - स्वदेशी का अर्थ केवल चरखा व हस्तशिल्प नहीं है...इसी ने भारत को चांद तक पहुंचाया

केंद्रीय मंत्री यादव ने स्वदेशी की अहमियत बताई और कहा कि यह केवल चरखे और हस्तशिल्प तक सीमित नहीं है.

Minister and other guests inaugurating IIF-2025
आईआईएफ-2025 का उद्घाटन करते मंत्री और अन्य अतिथि (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 8:24 AM IST

3 Min Read
अलवर: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में स्वदेशी का मतलब केवल चरखा और हस्तशिल्प ही नहीं, बल्कि भारत आज स्वदेशी की ताकत से चंद्रमा तक पहुंच चुका है. कोविड काल में स्वदेशी वैक्सीन ने 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की. यही आत्मनिर्भरता का मंत्र है. मंत्री यादव शुक्रवार को भिवाड़ी में 12 वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर (आईआईएफ-2025) के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे. तीन दिवसीय बी2बी इंडस्ट्रियल फेयर में विभिन्न उत्पादों की 327 स्टॉल्स लगी है.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका. देश में हवाई अड्डों की संख्या 67 से 167 हो चुकी. एनएच-8 और एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम चल रहा है. उद्यमियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने और ग्रीन क्रेडिट नीति लागू करने को सरकार सुधार कर रही है.

जीएसटी सुधारों से ट्रैक्टर और कारें सस्ती: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने जन विश्वास बिल, ग्रीन क्रेडिट योजना और जीएसटी में सरलीकरण जैसे कदम उठाए. जीएसटी सुधारों से ट्रैक्टर 70 हजार और कार 20 हजार रुपए तक सस्ती हुई. इलेक्ट्रॉनिक्स और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत घटी. ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत औद्योगिक इकाइयां वनों का विकास कर ग्रीन क्रेडिट कमा सकेंगी, जो पारदर्शी होगा. एमएसएमई सेक्टर में इज आफ डूइंग बिजनेस और विभिन्न अभियानों के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश आया.

दूषित पानी के निस्तारण के इंतजाम: उन्होंने कहा कि भिवाड़ी के विकास के लिए भिवाड़ी डेवलेपमेंट अथॉरिटी बनाई गई. यह एकीकृत संस्था स्वच्छता और विकास को समर्पित है. भिवाड़ी में औद्योगिक इकाइयों के दूषित पानी के उपचार के लिए 6 एमएलडी सीईटीपी स्थापित किया. घरेलू दूषित पानी के निस्तारण के लिए 34 एमएलडी एसटीपी का कार्य प्रगति पर है. वर्षा जल के निस्तारण के लिए एनीकट और सराय खुर्द बांध का उपयोग किया जाएगा.

परंपरा और भविष्य का संगम: लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र ने कहा कि उद्यमिता और उत्कृष्ट निर्माण परंपरा भारत की हजारों वर्षों की पहचान रही है. हमारे पुरखों ने अपने हुनर से भारत को समृद्ध बनाया. अंग्रेजों के काल में भारत में पहली तीन औद्योगिक क्रांति में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति में देश ने काफी प्रगति की. उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर कार्य करने की जरूरत बताई.

विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन: आईआईएफ में मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग, कृषि, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पैकेजिंग सहित कई क्षेत्रों की कंपनियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए. जिला उद्योग केंद्र ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 30 स्टॉल भी लगाए.

