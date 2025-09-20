ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री यादव बोले - स्वदेशी का अर्थ केवल चरखा व हस्तशिल्प नहीं है...इसी ने भारत को चांद तक पहुंचाया

आईआईएफ-2025 का उद्घाटन करते मंत्री और अन्य अतिथि ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में स्वदेशी का मतलब केवल चरखा और हस्तशिल्प ही नहीं, बल्कि भारत आज स्वदेशी की ताकत से चंद्रमा तक पहुंच चुका है. कोविड काल में स्वदेशी वैक्सीन ने 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की. यही आत्मनिर्भरता का मंत्र है. मंत्री यादव शुक्रवार को भिवाड़ी में 12 वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर (आईआईएफ-2025) के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे. तीन दिवसीय बी2बी इंडस्ट्रियल फेयर में विभिन्न उत्पादों की 327 स्टॉल्स लगी है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका. देश में हवाई अड्डों की संख्या 67 से 167 हो चुकी. एनएच-8 और एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम चल रहा है. उद्यमियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने और ग्रीन क्रेडिट नीति लागू करने को सरकार सुधार कर रही है. पढ़ें: एससी ने सरिस्का सीटीएच मुद्दे को आगे बढ़ाने की दी मंजूरी, भूपेंद्र यादव बोले-विरोधियों के मुंह हुए बंद जीएसटी सुधारों से ट्रैक्टर और कारें सस्ती: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने जन विश्वास बिल, ग्रीन क्रेडिट योजना और जीएसटी में सरलीकरण जैसे कदम उठाए. जीएसटी सुधारों से ट्रैक्टर 70 हजार और कार 20 हजार रुपए तक सस्ती हुई. इलेक्ट्रॉनिक्स और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत घटी. ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत औद्योगिक इकाइयां वनों का विकास कर ग्रीन क्रेडिट कमा सकेंगी, जो पारदर्शी होगा. एमएसएमई सेक्टर में इज आफ डूइंग बिजनेस और विभिन्न अभियानों के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश आया.