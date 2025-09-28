ETV Bharat / state

IND vs PAK फाइनल: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया जीत का दावा, बोले- "पहले भी पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, आज भी होगी हमारी जीत"

करनाल: एशिया कप 2025 के फाइनल मैच का दिन आ गया है. टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे. इस महामुकाबले की मेजबानी आज यानी 28 सितंबर को दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कर रहा है. ये खिताबी मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. भारत-पाकिस्तान के ये खास मुकाबला सुर्खियों में बना हुआ है. जिसके चलते सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसी खूब चर्चा हो रही है. सबकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई हैं. मैच को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

भारत-पाक मैच पर बोले मंत्री मनोहर लाल: दरअसल, हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं संग "मन की बात" कार्यक्रम सुना. इस दौरान मीडिया से बातचीत में एशिया कप को लेकर प्रतिक्रिया दी. मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि "हमने पाकिस्तान को पहले भी कई बार हराया है. चाहे खेल हो या अन्य क्षेत्र. ऑपरेशन सिंदूर में उनके दांत खट्टे किए थे. आज का फाइनल भी भारत ही जीतेगा. ऐसा मेरा मन कहता है और पाकिस्तान को एक बार फिर मात देंगे."

विपक्ष पर साधा निशाना: वहीं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. दरअसल, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में हुई इनेलो रैली को भाजपा का एजेंडा बताया था. इसी को लेकर मनोहर लाल ने पलटवार किया और कहा कि "इनेलो और कांग्रेस के बीच तो "नूरा कुश्ती" चलती रहती है. हमें इसकी परवाह नहीं है. वो कहते हैं हम इनके साथ मिले हैं, ये कहते हैं हम उनके साथ मिले हैं. हम सबके साथ मिलकर चलने में विश्वास रखते हैं."