IND vs PAK फाइनल: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया जीत का दावा, बोले- "पहले भी पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, आज भी होगी हमारी जीत"

भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि "हमने पहले कई बार पाकिस्तान को हराया, आज फाइनल में होगी भारत की जीत"

IND vs PAK फाइनल
IND vs PAK फाइनल (Etv Bharat)
Published : September 28, 2025 at 5:09 PM IST

करनाल: एशिया कप 2025 के फाइनल मैच का दिन आ गया है. टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे. इस महामुकाबले की मेजबानी आज यानी 28 सितंबर को दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कर रहा है. ये खिताबी मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. भारत-पाकिस्तान के ये खास मुकाबला सुर्खियों में बना हुआ है. जिसके चलते सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसी खूब चर्चा हो रही है. सबकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई हैं. मैच को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

भारत-पाक मैच पर बोले मंत्री मनोहर लाल: दरअसल, हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं संग "मन की बात" कार्यक्रम सुना. इस दौरान मीडिया से बातचीत में एशिया कप को लेकर प्रतिक्रिया दी. मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि "हमने पाकिस्तान को पहले भी कई बार हराया है. चाहे खेल हो या अन्य क्षेत्र. ऑपरेशन सिंदूर में उनके दांत खट्टे किए थे. आज का फाइनल भी भारत ही जीतेगा. ऐसा मेरा मन कहता है और पाकिस्तान को एक बार फिर मात देंगे."

विपक्ष पर साधा निशाना: वहीं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. दरअसल, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में हुई इनेलो रैली को भाजपा का एजेंडा बताया था. इसी को लेकर मनोहर लाल ने पलटवार किया और कहा कि "इनेलो और कांग्रेस के बीच तो "नूरा कुश्ती" चलती रहती है. हमें इसकी परवाह नहीं है. वो कहते हैं हम इनके साथ मिले हैं, ये कहते हैं हम उनके साथ मिले हैं. हम सबके साथ मिलकर चलने में विश्वास रखते हैं."

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया जीत का दावा (Etv Bharat)

मंत्री का शेड्यूल: बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रविवार को करनाल दौरे पर रहे और उन्होंने कर्ण कमल कार्यकर्ताओं संग मन की बात कार्यक्रम सुना. कार्यकर्ताओं को स्वच्छ शहर बनाने का संदेश दिया. साथ ही अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला में मनोहर लाल सेक्टर-8 अग्रसेन भवन भी पहुंचे. जहां एक संस्था द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में नवविवाहित जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी.

इसके बाद मंत्री श्री कृष्ण गौशाला पहुंचे और गायों की पूजा-अर्चना की तथा गौ चिकित्सालय और लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप का भी अवलोकन किया. जहां लोग अपना इलाज करवा रहे थे. इसके अलावा, बता दें कि देर शाम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सिख सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके बाद जीएसटी को लेकर व्यापारियों के साथ भी चर्चा करेंगे.

Last Updated : September 28, 2025 at 5:32 PM IST

