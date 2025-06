ETV Bharat / state

'पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही तो हमसे सलाह लें', राहुल गांधी पर मनोहर लाल का तंज - MANOHAR LAL ON RAHUL GANDHI

Union Minister Manohar Lal on Congress MP Rahul Gandhi ( Etv Bharat )

करनाल: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे. जहां उन्होंने बीजेपी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को समर्पित एक कार्यशाला में भाग लिया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया. मनोहर लाल ने कहा कि राहुल गांधी को काम करना तो आता नहीं है. इसलिए वे हमेशा दूसरों की थाली में झांकते रहते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तो कोई कार्यक्रम है और न कोई योजना, जिससे पार्टी को मजबूत किया जा सके. कांग्रेस पर मनोहर लाल का तंज: वहीं, मनोहर लाल ने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत राहुल गांधी पर सटीक बैठती है. जब किसी को न तो पार्टी चलाना आता है, न चुनाव लड़ना और न ही लोगों को जोड़ना तो वह दूसरों पर आरोप लगाना शुरू कर देता है. खट्टर ने कहा कि कांग्रेस आज सिर्फ बिना तथ्यों के आरोप लगाने वाली पार्टी बनकर रह गई है. जनता भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती. राहुल गांधी पर ली चुटकी: वहीं, राहुल गांधी द्वारा दिए गए घोड़ों वाले बयान पर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कटाक्ष किया है. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को घोड़ों की पहचान ही नहीं है, वह अब कार्यकर्ताओं को भी लंगड़ा घोड़ा कहने लगे हैं. जो अपने ही लोगों को गालियां देते हैं, वे समाज को क्या प्रेरणा देंगे. यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता.

