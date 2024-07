ETV Bharat / state

मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर नहीं बता पाए केंद्रीय बजट में कोटा को मिला क्या? केवल की PM की तारीफ - What About Kota In Union Budget

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 22 hours ago

केंद्रीय बजट में कोटा को मिला क्या? ( ETV BHARAT KOTA )

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर (ETV BHARAT KOTA) कोटा. केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर शनिवार को कोटा के दौरे पर रहे. इस दौरान वो मीडियाकर्मियों की मौजूदगी में बजट की उपलब्धियां गिनवा रहे थे. इसी बीच उनसे कोटा को लेकर सवाल किया गया. मंत्री से पूछा गया कि केंद्रीय बजट में आखिर कोटा को क्या मिला है. इस मंत्री कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिए और उन्होंने कहा कि बजट में हर योजना से हर जिले को लाभ पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट की सभी योजनाओं का फायदा हर जिले को मिलता है. आदिवासियों के लिए कई योजनाएं हैं. इसका फायदा राजस्थान के कई जिलों को मिलेगा. देश के 100 शहरों के लिए सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था की जा रही है. इसमें कोटा भी आने वाला है. इसी तरह से 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे, जिससे कोटा के लोग भी लाभान्वित होंगे.

देश के 100 शहरों के लिए सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था की जा रही है. इसमें कोटा भी आने वाला है. इसी तरह से 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे, जिससे कोटा के लोग भी लाभान्वित होंगे. - कृष्ण पाल गुर्जर, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री इस बीच मीडिया के सवालों से मंत्री को बचाने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने तुरंत पत्रकार वार्ता को खत्म करने की घोषणा की. इस दौरान मंत्री हीरालाल नागर, महापौर राजीव अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष दक्षिण नगर निगम विवेक राजवंशी मौजूद रहे. जवाब की जगह मांगा सुझाव : मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से जब मीडिया ने पूछा कि रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के नाम से भाड़ा बढ़ाकर ट्रेन चलाई है. ये ट्रेनें कोविड 19 के बाद से चल रही है. इसके अलावा सीनियर सिटीजन और अन्य कई कैटेगरी में जो रियायत मिलती थी, उसे भी बंद कर दिया गया है. ऐसे में इसे कब चालू किया जाएगा. इस पर मंत्री गुर्जर ने कहा कि यह आपका अच्छा सुझाव है. इसे हम आगे पहुंचाएंगे. मंत्री गुर्जर ने रेलवे और अन्य कई विभागों की राजस्थान में की गई घोषणाओं की भी जानकारी दी. वहीं, केंद्रीय मंत्री से जब कोऑपरेटिव से जुड़ी शिकायतें की गईं तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राज्य में भजनलाल के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी आरोपी को बख्शेगी नहीं है. हर दोषी को सजा मिलेगी.