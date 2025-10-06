ETV Bharat / state

ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, 130 वोट से जीते

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में आज ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जिसे कभी 'राजाओं के राजा' की संस्था कहा जाता था के अध्यक्ष पद का प्रतिष्ठित चुनाव संपन्न हुआ. सुबह 9 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे तक चली. मतगणना पूरी होने पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बलरामपुर राजघराने के महाराज जयेंद्र प्रताप सिंह को 130 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया.

कीर्तिवर्धन सिंह को 183 वोट मिले: कुल 236 वोट पड़े, जिनमें से कीर्तिवर्धन सिंह को 183 वोट मिले जबकि जयेंद्र सिंह को 53 वोट हासिल हुए. नतीजा घोषित होते ही समर्थकों ने 'राजा भैया जिंदाबाद' के नारे लगाकर माहौल को जोश से भर दिया. इस चुनाव में कुल 322 सदस्य वोट देने के पात्र थे इनमें प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद और पूर्व राजघरानों के सदस्य शामिल हैं. योगी सरकार के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी मतदाता सूची में शामिल रहे.

इतने वोट हासिल करना गर्व की बात: परिणाम आने के बाद बलरामपुर रियासत के राजा जयेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह मेरा पहला चुनाव था. महज 25 दिनों की तैयारी में समर्थकों के सहयोग से इतने वोट हासिल करना गर्व की बात है. कीर्तिवर्धन सिंह मेरे बड़े भाई जैसे हैं. कई सालों से यहां निर्विरोध चुनाव हो रहे थे, लेकिन इस बार मुकाबला हुआ यही हमारी जीत है. हमारा मकसद संस्था की गौरवशाली परंपरा को कायम रखना है.

राजा आनंद सिंह के निधन से खाली हुआ था पद: अध्यक्ष पद मनकापुर के राजा आनंद सिंह के निधन (6 जुलाई 2025) के बाद से रिक्त था. पहले कोशिश की गई कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाए, मगर सहमति न बनने पर आखिरकार मतदान की नौबत आई.