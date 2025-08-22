ETV Bharat / state

आपका संकट तो समाधान सिंधिया, अशोकनगर में ऐसा क्यों बोले केंद्रीय मंत्री - JYOTIRADITYA SCINDIA

अशोकनगर जिले के नई सराय तहसील के बाढ़ से प्रभावित गांव अखाईघाट, शाजापुर पौरुखेड़ी, अमरोद सिंहराना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया.

लोगों को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
अशोकनगर: केंद्रीय मंत्री एवं गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया दो दिनों के लिए अशोकनगर दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों का हाल-चाल जाना. इसी के साथ उन्होंने स्थानीय लोगों को राशन का वितरण भी किया.

दोपहर बाद सिंधिया अशोकनगर जिले के नई सराय तहसील के बाढ़ से प्रभावित गांव अखाईघाट, शाजापुर पौरुखेड़ी, अमरोद सिंहराना पहुंचे. लोगों से कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी सरकार आपके साथ है. वहीं उन्होंने भाजपा नेताओं सहित कलेक्टर एसपी की भी जमकर तारीफ की.

लोगों को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

कलेक्टर अदित्य सिंह की तारीफ

उन्होंने कलेक्टर आदित्य सिंह को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि ये सभी लोग और हम कई रात सोए नहीं हैं. क्योंकि बाढ़ के समय आप लोगों की चिंता बनी रहती थी. कहा कि इन्होंने कलेक्टर की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह लोगों की सेवा की है. बाढ़ आने के दौरान मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे जमीन पर उतरकर लोगों की सेवा भाव में जुट जाएं. उन्होंने प्रशासनिक तंत्र की भी सराहना की.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

आपका संकट, उसका समाधान सिंधिया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा "इतनी गंभीर स्थिति अशोकनगर जिले में नहीं थी, जितनी शिवपुरी और गुना में थी. उन्होंने कहा कि मुंगावली और चंदेरी के तीन-चार गांव में स्थिति खराब हुई थी. पर मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपका संकट और ज्योतिरादित्य सिंधिया उसका समाधान बनकर आएगा."

लोगों को राशन बांटते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

पूरे भारत की सरकार आपके साथ खड़ी है

उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी आपके साथ खड़े हैं. मतलब पूरे देश की सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है. संकट की घड़ी में मैंने सदैव आपको कहा है, कि मैं खुशी के समय आपके साथ रहूं ना रहूं, लेकिन संकट के समय जरूर रहूंगा.

मेरी पत्नी बच्चो की तरह आप भी मेरा परिवार

केंद्रीय मंत्री ने कहा, मेरे लिए केवल मेरी पत्नी और बच्चे नहीं बल्कि आप सब मेरा परिवार हो. मुख्यमंत्री मोहन यादव विधानसभा और मैं लोकसभा की कार्यवाही छोड़कर आए. हमने गुना शिवपुरी का 1 दिन का संयुक्त दौरा किया. प्रशासन को हम लोगों ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द मुआवजा राशि बंटना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

2209 लोगों को एक करोड़ 70 लाख की राशि स्वीकृत

जिले में 2209 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए थे. इन सभी लोगों को एक करोड़ 70 लाख राशि मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई है. शाजापुर के 352 लोगों को 12 लाख 60 हजार और पोरूखेड़ी के 171 लोगों को साढ़े 6 लाख रुपए की राशि बांट दी गई है.

TAGGED:

JYOTIRADITYA SCINDIA ASHOK NAGAR

