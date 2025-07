ETV Bharat / state

"केंद्र ने हिमाचल को दिए हजारों-करोड़ों रुपए, कांग्रेस सरकार ही फंड खर्च करने में नाकाम" - JP NADDA ON HIMACHAL GOVT

जेपी नड्डा ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 3, 2025 at 9:50 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 10:14 AM IST 3 Min Read

बिलासपुर: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बुधवार को बिलासपुर के दौरे पर मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए गंभीर आरोप लगाए. जेपी नड्डा ने कहा कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अभूतपूर्व वित्तीय सहायता प्रदान की है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार इन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है. जिससे प्रदेश की जनता का हक मारा जा रहा है. नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण अधर में लटका हुआ है. 'केंद्र सरकार ने दिए 360.11 करोड़' आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि साल 2021 से 2025 तक प्रदेश को 360.11 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार केवल 78 करोड़ ही खर्च कर पाई है. सरकार सिर्फ 21.7 प्रतिशत ही वास्तविक खर्च कर पाई है. ये जनता के स्वास्थ्य अधिकारों के साथ सीधा अन्याय है. कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता और प्रशासनिक असंतुलन के कारण लाखों लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा. जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

"केंद्र सरकार ने प्रदेश में 73 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई, लेकिन अब तक सिर्फ 6 यूनिट्स का निर्माण पूरा हुआ है. जबकि 14 यूनिट्स के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 20 यूनिट्स तक ही काम पहुंच पाया है. जब संसाधन और योजनाएं दोनों केंद्र से मिल रही हैं, तो कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता का कोई औचित्य नहीं बचता." - जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 'सिर्फ 3 क्रिटिकल केयर सेंटर में काम शुरू' जेपी नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 8 क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने का फैसला लिया है. जिनमें बिलासपुर के घवांडल, टांडा, रिकांगपिओ, मंडी रोहड़ू और पांवटा साहिब जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 3 सेंटर में ही काम शुरू हुआ है. जबकि 2 के लिए तो अभी तक टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है. उन्होंने इसे प्रशासनिक असफलता करार दिया है और कहा कि कांग्रेस सरकार अगर इसी गति से चलेगी, तो स्वास्थ्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग जाएंगे. फंड दुरुपयोग के गंभीर आरोप जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया पैसा समयबद्ध होता है. अगर इसका तय समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया तो प्रदेश को दोबारा इसका लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार फंड का दुरुपयोग कर रही है और ग्रांट की शर्तों के अनुसार खर्च नहीं कर रही है. प्रदेश की जनता को उसका हक नहीं मिल रहा है. केंद्र सरकार जिम्मेदारी निभा रही है लेकिन राज्य सरकार नाकाम साबित हो रही है. "25 मई को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुझसे दिल्ली में मिले थे और जायका प्रोजेक्ट के तहत सहायता मांगी थी. केंद्र सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकारते हुए 30 जून को 1138 करोड़ जारी किए. जिनमें से 1024 करोड़ पूरी तरह से ग्रांट के रूप में दिए गए और केवल 113 करोड़ सॉफ्ट लोन के रूप में मंजूर हुए. यह सहयोग केंद्र सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता का प्रतीक है, लेकिन हिमाचल सरकार की ओर से इन संसाधनों के सही उपयोग को लेकर भरोसा नहीं दिख रहा." - जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

Last Updated : July 3, 2025 at 10:14 AM IST