शाहजहांपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, जलालाबाद का नाम परशुराम पुरी किये जाने पर जतायी खुशी - JITIN PRASAD IN SHAHJAHANPUR

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद शनिवार को शाहजहांपुर के जलालाबाद पहुंचे. उन्होंने कहा कि जलालाबाद का नाम बदलने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है.

Photo Credit: ETV Bharat
शाहजहांपुर में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 10:44 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 10:55 PM IST

शाहजहांपुर: यूपी में शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम परशुराम पुरी घोषित होने के बाद केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद शनिवार को परशुराम पुरी पहुंचे. यहां पहुंचकर उन्होंने भगवान परशुराम के दर्शन किये और मंदिर में पूजा अर्चना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार लोगों की धार्मिक आस्था का सम्मान करती है.

शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील को अब परशुराम पुरी के नाम से जाना जाएगा. इसके लिए केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने काफी संघर्ष किया था. परशुराम पुरी नाम घोषित होने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर पहुंचे. उन्होंने परशुराम भगवान के दर्शन किए और पूजा पाठ किया.

जानकारी देते केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद (Video Credit: ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जलालाबाद को परशुराम पुरी घोषित करने के लिए यूपी सरकार ने प्रस्ताव भेजा था. इसे केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प विरासत और विकास है. इसे बीजेपी सरकार पूरा करती है. परशुराम पुरी आस्था की नई पहचान है.

उन्होंने कहा कि परशुराम पुरी का भव्य नव निर्माण होगा. यह आस्था का एक बड़ा केंद्र बनेगा. इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को जलालबाद का नाम परशुराम पुरी करने को लेकर धन्यवाद दिया.

