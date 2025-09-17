ETV Bharat / state

जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई, बोले-आप 100 साल तक करें भारत का प्रतिनिधित्व

पीएम मोदी के 75वां जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुभकामनाएं दीं हैं. साथ ही तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है.

PM MODI BIRTHDAY
जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई (canva)
गया: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है. उन्हें पूरी दुनिया के नेता जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 100 साल तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहें.

जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी की सराहना: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है. वह अद्वितीय है. रक्षा, आर्थिक और विकास का काम हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये साबित किया कि हम जो कहते हैं, वहीं करते हैं. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकवाद के ठिकानों को चूर किया और ये बताया कि हमारे पास शक्ति है, लेकिन हम उसे सिविलियन के खिलाफ नहीं दिखाते, बल्कि आतंकवादियों या गलत लोगों के खिलाफ प्रयोग करते हैं.

''जो आंखें दिखाएगा, उसकी आंखें फोड़ देंगे'': जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने. उस समय हमारी आर्थिक क्षेत्र में स्थिति 11-12वें स्थान की थी, लेकिन आज हम जापान से आगे होकर चौथे स्थान पर हैं. अगले आने वाले सालों में तीसरे स्थान पर आर्थिक क्षेत्र में आ जाएंगे. हम लोगों ने अंतरिक्ष समेत हर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई है. हमको जो आंख दिखाएगा, उसकी आंखें फोड़ देंगे.

''हम नहीं जानते थे, यह क्या है'': केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जब हमें एमएसएमई विभाग मिला था, तो हम नहीं जानते थे, कि यह क्या है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अपने विजन का विभाग आपको दे रहे हैं. बाद में हमें इसका महत्व पता चला. आज एमएसएमई गरीबों की चिंता का विभाग है, जिस गरीब को कोई नहीं जानता, उस गरीब की हम लोग विभाग के माध्यम से सुध लेते हैं. वास्तव में यह एक बड़ा विभाग है. इसके लिए पीएम को बधाई देते हैं, कि उन्होंने यह विभाग हमें दिया, जो काफी महत्वपूर्ण है.

महागठबंधन को तेजस्वी ने कांग्रेस के हाथ में बेचा: वहीं, तेजस्वी यादव के बिहार अधिकारी यात्रा पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कहा कि तेजस्वी ने महागठबंधन को कांग्रेस और राहुल गांधी के हाथों बेच दिया है. बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पद क्लियर नहीं किया, तो अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार का कितना विकास किया है. बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूर्णिया में दिया है.

''जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने, तब से उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली. जब उनकी मां का निधन हुआ, तो कंधा देकर वे फिर से ड्यूटी पर चले आए थे. ऐसे प्रभा मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई''. - जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

