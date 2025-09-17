ETV Bharat / state

जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई, बोले-आप 100 साल तक करें भारत का प्रतिनिधित्व

गया: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है. उन्हें पूरी दुनिया के नेता जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 100 साल तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहें.

जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी की सराहना: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है. वह अद्वितीय है. रक्षा, आर्थिक और विकास का काम हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये साबित किया कि हम जो कहते हैं, वहीं करते हैं. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकवाद के ठिकानों को चूर किया और ये बताया कि हमारे पास शक्ति है, लेकिन हम उसे सिविलियन के खिलाफ नहीं दिखाते, बल्कि आतंकवादियों या गलत लोगों के खिलाफ प्रयोग करते हैं.

''जो आंखें दिखाएगा, उसकी आंखें फोड़ देंगे'': जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने. उस समय हमारी आर्थिक क्षेत्र में स्थिति 11-12वें स्थान की थी, लेकिन आज हम जापान से आगे होकर चौथे स्थान पर हैं. अगले आने वाले सालों में तीसरे स्थान पर आर्थिक क्षेत्र में आ जाएंगे. हम लोगों ने अंतरिक्ष समेत हर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई है. हमको जो आंख दिखाएगा, उसकी आंखें फोड़ देंगे.

''हम नहीं जानते थे, यह क्या है'': केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जब हमें एमएसएमई विभाग मिला था, तो हम नहीं जानते थे, कि यह क्या है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अपने विजन का विभाग आपको दे रहे हैं. बाद में हमें इसका महत्व पता चला. आज एमएसएमई गरीबों की चिंता का विभाग है, जिस गरीब को कोई नहीं जानता, उस गरीब की हम लोग विभाग के माध्यम से सुध लेते हैं. वास्तव में यह एक बड़ा विभाग है. इसके लिए पीएम को बधाई देते हैं, कि उन्होंने यह विभाग हमें दिया, जो काफी महत्वपूर्ण है.