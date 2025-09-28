ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की MSME सेवा पर्व की शुरुआत, बोले- दशहरे के बाद बिहार में टिकट बंटवारे पर होगा फैसला

रविवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी वाराणसी पहुंचे. उन्होंने कहा कि बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर दशहरे के बाद फैसला होगा.

वाराणसी: रविवार को छोटे एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने, जीएसटी कम होने से मिलने वाले फायदे बताने के लिए वाराणसी में एमएसएमई सेवा पर्व की शुरुआत हुई. इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया. इस दौरान उन्होंने MSME से होने वाले फायदे पर चर्चा भी की. साथ ही सेवा पर्व पर लगे स्टॉल का निरीक्षण भी किया.

केंद्रीय मंत्री ने किया प्रोग्राम का उद्घाटन: वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एमएसएमई के तहत तीन दिवसीय सेवा पर्व का शुभारंभ हुआ. इसमें 1500 से ज्यादा लाभार्थियों ने हिस्सा लिया. इस मौके पर एमएसएमई से जुड़े हुए स्टॉल भी लगाए गए. यहां पर अलग-अलग तरीके के उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है. इसकार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया.

29 करोड़ लोग एमएसएमई से जुड़े: मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एमएसएमई वर्तमान में विकास में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. यह सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास में भी मदद कर रही है. इसका परिणाम है कि वर्तमान में 29 करोड़ से ज्यादा लोग एमएसएमई से जुड़े हुए हैं. हमारा लक्ष्य है कि 60 करोड़ लोगों को इससे जोड़ें और आत्मनिर्भर बना सकें. जल्द ही हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे.

दशहरे बाद तय होगी सीट्स: बिहार में तेजस्वी यादव के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव या विपक्षियों को बिहार में एमएसएमई इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वह अपने चश्मे से राज्य के विकास को देखते हैं, लेकिन बिहार विकसित हो रहा है और आगे भी विकास की राह पर चलेगा. देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में राज्य बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है.

दशहरे के बाद सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा: लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोग अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं. बिहार में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि दशहरे के बाद बिहार में सीट बंटवारे की स्थिति साफ हो पाएगी. धर्मेंद्र प्रधान वहां के प्रभारी हैं. अमित शाह बिहार दौरे पर हैं. दशहरे के बाद सभी लोग बैठकर के सीट निर्धारण पर चर्चा करेंगे. उसके बाद ही यह बात स्पष्ट हो सकेगी कि इस बार कितनी सीटों पर बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ेगी.

1500 कारीगरों और शिल्पकारों ने लिया भाग: एमएसएमई में सेवा पर्व के तहत एमएसएमई से जुड़ी हुई लगभग 1500 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष इस कार्यक्रम में शामिल हुए. स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगायी गई. यहां 130 स्टाल लगाए गए हैं.

