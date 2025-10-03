जेपी नड्डा ने हिमाचल को दी 123 करोड़ की सौगात, एम्स बिलासपुर के स्थापना दिवस पर किया बड़ा ऐलान
बिलासपुर एम्स के स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा ने हिमाचल को 123 करोड़ की सौगात दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 5:54 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 6:01 PM IST
बिलासपुर: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एम्स बिलासपुर की स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे. इस मौके पर नड्डा ने हिमाचल प्रदेश को 123 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात दी. इस राशि से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "हिमाचल सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें राज्य के कई अस्पतालों के लिए धन की मांग की गई थी. इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने कुल 123 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह पैसा अलग-अलग जिलों के अस्पतालों और संस्थानों में अलग-अलग कामों के लिए इस्तेमाल होगा".
जेपी नड्डा ने बताया कि हमीरपुर जिले को सबसे ज्यादा 34 करोड़ रुपये दिए गए हैं. यहां मदर एंड चाइल्ड विंग यानी मातृ और शिशु केंद्र को मजबूत किया जाएगा. इसके अलावा नाहन को 11 करोड़, नूरपुर को 3.5 करोड़, बिलासपुर को 4.5 करोड़, मंडी को 1.65 करोड़ और ऊना को 1 करोड़ रुपये दिए देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा, पूरे प्रदेश के अस्पतालों में जरूरी चिकित्सा मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए 73.13 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इससे प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मशीनों की गुणवत्ता बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा.
Attended the Foundation Day celebrations of AIIMS Bilaspur in Himachal Pradesh today. I extend my best wishes to the faculty members, students, and staff whose dedication and efforts have made this premier institution a reality.— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) October 3, 2025
Today, AIIMS Bilaspur stands as a beacon of hope,… pic.twitter.com/rp5ykMuYrk
जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स बिलासपुर में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए 250 बिस्तरों वाला एक बड़ा विश्रामगृह बनाया जा रहा है. इससे मरीजों के परिवारों को बहुत राहत मिलेगी. क्योंकि अभी उन्हें रुकने की जगह ढूंढने में परेशानी होती है. इतना ही नहीं, आने वाले समय में 250 और लोगों के लिए अलग से रुकने की व्यवस्था भी की जाएगी. इस पूरी व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए एक एनजीओ गैर-सरकारी संस्था को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इसके लिए जल्द ही सरकार और एनजीओ के बीच एमओयू साइन किया जाएगा.
उन्होंने ने यह भी कहा कि बहुत जल्द केंद्र सरकार की एक विशेष टीम एम्स बिलासपुर का दौरा करेगी. यह टीम एम्स की व्यवस्था और जरूरतों को देखेगी. ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके. इसके साथ ही उन्होंने एम्स प्रशासन को आदेश दिए कि एक पूरा रोडमैप तैयार किया जाए, जिससे आने वाले समय में एम्स बिलासपुर को एक बेहतरीन मेडिकल संस्थान बनाया जा सके. यह रोडमैप एम्स की सुविधाओं, डॉक्टरों की संख्या, नई तकनीकों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर आधारित होगा.
जेपी नड्डा ने एम्स बिलासपुर के सभी डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि एम्स ने कम समय में काफी अच्छा काम किया है और प्रदेश की जनता को इसका सीधा फायदा मिल रहा है. केंद्र सरकार की कोशिश है कि बिलासपुर एम्स को पूरे उत्तर भारत में एक आदर्श चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित किया जाए.
ये भी पढ़ें: हिमाचल को मिले दो नए केंद्रीय विद्यालय, शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने पर विचार