पटना: बेगूसराय के औंटा-सिमरिया सिक्स लेन पुल के उद्घाटन को लेकर आम जनता के साथ ही जनप्रतिनिधि भी खासे उत्साहित हैं. इसके उद्घाटन को लेकर बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खासे उत्साहित हैं. इस उत्साह के साथ वो विपक्ष पर भी हमला करना नहीं भूलते हैं. कहते हैं बेगूसराय को कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों ने बर्बाद कर दिया था, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से संवारा है.

'कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों ने बर्बाद किया': केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आए हैं, बिहार के विकास में एक नया आयाम जोड़ने का काम किया है. जब वह प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने विकसित भारत के विकास में कहा कि पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (ETV Bharat)

"पूर्वांचल का गेटवे बिहार है. बिहार के विकास में एक पत्थर जोड़ने का काम किया है. आज बेगूसराय डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह की धरती कहलाता है, विकास की धरती है. उन्होंने इस धरती की रूपरेखा संवारा था, जिसको कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों ने बर्बाद कर दिया था. फर्टिलाइजर को बंद कर दिया था, रिफाइनरी को बंद करने के कगार पर ला दिए थे, थर्मल पावर बंद हो गया था."- गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

'मील का पत्थर साबित होगा ये प्रोजेक्ट': बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सबको नया पुनर्जीवन दिया, नया एनटीपीसी, नया फर्टिलाइजर, नया रिफाइनरी खोला गया. उसी क्रम में औंटा-सिमरिया पुल को बनवाया गया. बिहार में पहली बार सिक्स लेन पुल बना है और यह बेगूसराय की धरती पर ही बना है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे और ये बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा.

गंगा नदी पर बिहार का पहला 6 लेन पुल: बता दें कि गंगा पर बना औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल पूरी तरह तैयार हो चुका है. इस पुल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को करने वाले हैं. यह बिहार का पहला गंगा नदी पर सिक्स लेन पुल है.

पुल के निर्माण में लगभग 7 साल का वक्त लगा और 1871 करोड़ रुपए खर्च हुए. खास बात यह है कि इस पुल का निर्माण नरेंद्र मोदी के शासनकाल शुरू हुआ था और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में निर्माण कार्य पूरा भी हुआ.

जाम से निजात मिलेगा: सिमरिया पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक मजबूत कड़ी माना जाता है. गंगा नदी पर बना यह आधुनिक पुल कुल 8.15 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 1.865 किलोमीटर मुख्य पुल और लगभग 6.285 किलोमीटर अप्रोच रोड शामिल है.

इस पुल से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्रों के लिए उद्योग और व्यापार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी. मालवाहक ट्रकों को तेज और सुरक्षित मार्ग मिलने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही NH पर लगाने वाले जाम से भी लोगों को निजात मिलेगा.

