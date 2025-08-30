ETV Bharat / state

'..तो फिर मंदिरों से भी होगी राजनीति' दरभंगा में बोले गिरिराज सिंह - UNION MINISTER GIRIRAJ SINGH

दरभंगा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तंज कसा है. जानें क्या कहा..

UNION MINISTER GIRIRAJ SINGH
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 10:23 AM IST

3 Min Read

दरभंगा: हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में बहेड़ी प्रखंड स्थित रामशरण लक्ष्मीनारायण महाविद्यालय निमैठी में एनडीए की ओर से विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया. इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि जो लोग ‘ठगनी बुढ़िया’ की तरह बिहार में घूम रहे हैं, उनके घूमने से कोई असर नहीं पड़ेगा.

क्या कहते हैं गिरिराज सिंह?: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक दौरे के दौरान उन्होंने एक मौलवी से पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ आपके गांव तक पहुंचा है. इस पर मौलवी ने कहा कि हां, शौचालय, आवास, बिजली और उज्ज्वला योजना सहित सभी सुविधाएं मिली हैं.

विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (ETV Bharat)

गिरिराज सिंह ने दिया उदाहरण: जिस पर मैंने (गिरिराज सिंह) कहा कि इन योजनाओं में कभी हिंदू-मुसलमान का भेदभाव हुआ है, तब मौलवी ने कहा कि नहीं. इसके बाद फिर मैंने (गिरिराज सिंह) पूछा कि पीएम मोदी को वोट दिया है, तो उन्होंने (मौलवी) कहा कि हमने उन्हें वोट नहीं दिया.

सरकार का समर्थन करना ही असली धर्म: फिर मैंने पूछा कि (गिरिराज सिंह) पीएम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और हमारी सरकार ने कभी गाली दी, तो उन्होंने कहा (मौलवी) नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ दिया है. ऐसे में मैंने कहा (गिरिराज सिंह) तो केवल लाभ लेना और वोट ना देना अन्याय है. देशहित में सच को स्वीकार करना चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए सरकार का समर्थन करना ही असली धर्म है.

'' अगर धर्म का प्रचार मस्जिदों से होगा तो कल चर्च और फिर मंदिरों से भी होगा. ये आवाज भी वहीं से उठेगी.जो सरकार अच्छा काम करे. ऐसे में धर्म का काम है उसका साथ देना''. -गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला: बता दें कि दरभंगा में दो दिन पहले महागठबंधन की आयोजित जनसभा में एक शख्स ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी की थी. जिसके बाद बिहार समेत पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है. भाजपा कार्यकर्ताओं समेत तमाम बड़े नेताओं ने इस मामले की निंदा की थी.

बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प: बीते दिन पटना में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनकी तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों ओर के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए.

ये भी पढ़ें-

दरभंगा: हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में बहेड़ी प्रखंड स्थित रामशरण लक्ष्मीनारायण महाविद्यालय निमैठी में एनडीए की ओर से विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया. इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि जो लोग ‘ठगनी बुढ़िया’ की तरह बिहार में घूम रहे हैं, उनके घूमने से कोई असर नहीं पड़ेगा.

क्या कहते हैं गिरिराज सिंह?: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक दौरे के दौरान उन्होंने एक मौलवी से पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ आपके गांव तक पहुंचा है. इस पर मौलवी ने कहा कि हां, शौचालय, आवास, बिजली और उज्ज्वला योजना सहित सभी सुविधाएं मिली हैं.

विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (ETV Bharat)

गिरिराज सिंह ने दिया उदाहरण: जिस पर मैंने (गिरिराज सिंह) कहा कि इन योजनाओं में कभी हिंदू-मुसलमान का भेदभाव हुआ है, तब मौलवी ने कहा कि नहीं. इसके बाद फिर मैंने (गिरिराज सिंह) पूछा कि पीएम मोदी को वोट दिया है, तो उन्होंने (मौलवी) कहा कि हमने उन्हें वोट नहीं दिया.

सरकार का समर्थन करना ही असली धर्म: फिर मैंने पूछा कि (गिरिराज सिंह) पीएम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और हमारी सरकार ने कभी गाली दी, तो उन्होंने कहा (मौलवी) नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ दिया है. ऐसे में मैंने कहा (गिरिराज सिंह) तो केवल लाभ लेना और वोट ना देना अन्याय है. देशहित में सच को स्वीकार करना चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए सरकार का समर्थन करना ही असली धर्म है.

'' अगर धर्म का प्रचार मस्जिदों से होगा तो कल चर्च और फिर मंदिरों से भी होगा. ये आवाज भी वहीं से उठेगी.जो सरकार अच्छा काम करे. ऐसे में धर्म का काम है उसका साथ देना''. -गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला: बता दें कि दरभंगा में दो दिन पहले महागठबंधन की आयोजित जनसभा में एक शख्स ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी की थी. जिसके बाद बिहार समेत पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है. भाजपा कार्यकर्ताओं समेत तमाम बड़े नेताओं ने इस मामले की निंदा की थी.

बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प: बीते दिन पटना में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनकी तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों ओर के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंहवोटर अधिकार यात्राDARBHANGA NEWSBIHAR NEWSUNION MINISTER GIRIRAJ SINGH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.