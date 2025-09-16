ETV Bharat / state

विधायक खरीद-फरोख्त मामले में केंद्रीय मंत्री शेखावत का तंज, बोले- कांग्रेस ने किया था सत्ता का दुरुपयोग

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व भाजपा के अन्य नेता ( ETV Bharat Jodhpur )

Published : September 16, 2025

जोधपुर: राजस्थान में 2020 में विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में एसीबी द्वारा कोर्ट में पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार होने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि इससे यह साबित हो गया है कि तत्कालीन सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम किया था. तत्कालीन सरकार ने एक तीर से कई निशाने लगाने का प्रयास किया था. इसमें कहीं पर अपने बेटे की हार का बदला तो कहीं पार्टी में चुनौती का बदला और नेतृत्व पर निशाना साधा गया था. केंद्रीय मंत्री शेखावत मंगलवार को जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 साल पहले भी कहा था कि सरकार बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है. 'मैंने कहा था कि सत्य को दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता. शेखावत ने कहा कि झूठ को खड़ा किया जा सकता है. कुछ देर चलाया जा सकता है, लेकिन उसे दौड़ाया नहीं जा सकता. जिस तरह से मुझे इस कालिख से कोर्ट से मुक्ति मिली थी, अब भरत मालानी और अशोक कुमार को राहत मिली है. कांग्रेस ने सत्ता में मदहोश होकर जिस तरह से जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया, इसका जवाब 2023 के चुनाव में जनता ने दे दिया था'. पढ़ें: विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एसीबी प्रकरण में हाईकोर्ट ने केस किया बंद