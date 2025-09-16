ETV Bharat / state

विधायक खरीद-फरोख्त मामले में केंद्रीय मंत्री शेखावत का तंज, बोले- कांग्रेस ने किया था सत्ता का दुरुपयोग

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने विधायक खरीद-फरोख्त मामले को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सत्ता का दुरूपयोग का उदाहरण बताया.

MLA HORSE TRADING CASE
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व भाजपा के अन्य नेता (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 6:24 PM IST

जोधपुर: राजस्थान में 2020 में विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में एसीबी द्वारा कोर्ट में पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार होने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि इससे यह साबित हो गया है कि तत्कालीन सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम किया था. तत्कालीन सरकार ने एक तीर से कई निशाने लगाने का प्रयास किया था. इसमें कहीं पर अपने बेटे की हार का बदला तो कहीं पार्टी में चुनौती का बदला और नेतृत्व पर निशाना साधा गया था.

केंद्रीय मंत्री शेखावत मंगलवार को जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 साल पहले भी कहा था कि सरकार बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है. 'मैंने कहा था कि सत्य को दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता. शेखावत ने कहा कि झूठ को खड़ा किया जा सकता है. कुछ देर चलाया जा सकता है, लेकिन उसे दौड़ाया नहीं जा सकता. जिस तरह से मुझे इस कालिख से कोर्ट से मुक्ति मिली थी, अब भरत मालानी और अशोक कुमार को राहत मिली है. कांग्रेस ने सत्ता में मदहोश होकर जिस तरह से जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया, इसका जवाब 2023 के चुनाव में जनता ने दे दिया था'.

पढ़ें: विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एसीबी प्रकरण में हाईकोर्ट ने केस किया बंद

सचिन पायलट को फायदा हुआ है या नहीं, इस सवाल पर शेखावत ने कहा कि उनके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो समझना है वह यह जानता है कि उस समय निशाने पर कौन था. तीन निशाने एक साथ लगाए जा रहे थे. अपनी सरकार के विरुद्ध उपजे विरोध को निपटाने का प्रयास चल रहा था.

उल्लेखनीय है कि 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ उनकी ही पार्टी में विरोध हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने विधायक खरीद-फरोख्त को लेकर मामले दर्ज किए थे और गिरफ्तारियां हुई थीं. इसमें भरत मालानी और अशोक कुमार के खिलाफ एसीबी द्वारा पेश की गई फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जिससे दोनों के खिलाफ मामला खत्म हो गया है.

जीएसटी रिफॉर्म की भूमिका महत्वपूर्ण: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश में हुए जीएसटी रिफॉर्म को पारदर्शी और विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह टैक्स सुधार नहीं बल्कि भारत की पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है. कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शेखावत ने कहा कि 7 साल तक जिस टैक्स व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने अनेक मंचों के माध्यम से जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' की संज्ञा दी थी और बार-बार यह कहा था कि उनकी सरकार बनने के बाद इस टैक्स व्यवस्था को खत्म कर देंगे, लेकिन आज रिफॉर्म होने के बाद वह इसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं.

