मां का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, जनता वोट की चोट से देगी जवाब : गजेंद्र सिंह शेखावत - PM MODI ABUSE ROW

पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर निशाना साधा है.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2025 at 2:27 PM IST

3 Min Read

भरतपुर : मां का अपमान देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा. जनता आने वाले चुनाव में वोट की चोट से इसका जवाब देगी. यह बयान बुधवार को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया. भरतपुर प्रवास के दौरान उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर कड़ा रुख अपनाया, बल्कि डीग जिले के ऐतिहासिक जल महलों के संरक्षण और पर्यटन विकास को लेकर भी बड़ा संकेत दिया. शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार ने इन जल महलों को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है और जैसे ही प्रस्ताव केंद्र को मिलेगा, इसे सकारात्मक रूप से लिया जाएगा.

कांग्रेस पर कड़ा प्रहार : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर शेखावत ने कहा कि मां का सम्मान करना भारतीय संस्कृति का मूल आधार है. माता हमें जन्म देती है तो वह देवी स्वरूप है. पिता हमें जन्म देता है तो वह देवता स्वरूप है. गाय हमें दूध देती है, नदियां जल देती हैं, इन्हें भी देवी स्वरूप माना गया है. मां का सर्वोच्च स्थान है, उसके प्रति अपमानजनक शब्द कहना देश बर्दाश्त नहीं करेगा. इस टिप्पणी से पूरे देश में आक्रोश है और यह आक्रोश चुनावी मैदान में जनता के वोट से दिखाई देगा.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Bharatpur)

इसे भी पढ़ें. पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी को लेकर मदन राठौड़ बोले- कोई कांग्रेसी इस तरह की बात करे तो उसके कान मरोड़ दो

जल महलों के संरक्षण पर संकेत : भरतपुर की ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन विकास पर भी केंद्रीय मंत्री ने अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग जिले के जल महलों को संरक्षण और पर्यटन की दृष्टि से नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की योजना पर चर्चा की है. इसके लिए राज्य सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करा रही है. शेखावत ने कहा कि जैसे ही यह परियोजना केंद्र को भेजी जाएगी, केंद्र सरकार इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से लेगी और भरतपुर को पर्यटन की नई पहचान दिलाने का हरसंभव प्रयास करेगी.

पुरातत्व संपदा का संरक्षण जारी : गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि देशभर में संपदा और मॉन्यूमेंट्स के रखरखाव का कार्य निरंतर जारी है. राज्य स्तर पर जिन स्मारकों की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग संभालता है, उनकी देखरेख और मरम्मत का काम भी लगातार किया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री भरतपुर दौरे पर मूल रूप से एक परिवार के यहां शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे. इस दौरान संगठन की जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा, पूर्व संसद रंजीता कोली आदि ने उनका स्वागत किया.

SHEKHAWAT SLAMS OPPOSITIONGAJENDRA SINGH ON PM MODI ROWपीएम मोदी की मां पर टिप्पणीकेंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावतPM MODI ABUSE ROW

