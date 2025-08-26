पटना: बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यात्रा पर अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कांग्रेस पर दशकों तक वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.

'चोरी और सीना जोरी की राजनीति': धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं राहुल गांधी की हिम्मत की दाद देता हूं, पहले वोट चोरी करो और फिर सीना जोरी करो. कांग्रेस ने वर्षों तक बिहार और देश के गरीबों, दलितों और वंचितों के वोट चुराए हैं. अब जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्हें हक मिल रहा है तो कांग्रेस घबरा गई है.

पटना में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (ETV Bharat)

प्रियंका की एंट्री पर भी उठाए सवाल: उन्होंने प्रियंका गांधी की बिहार यात्रा पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि राहुल का साथ देने के लिए प्रियंका गांधी बिहार आई हैं, लेकिन यह सिर्फ एक ड्रामा है. ये लोग जनता को भ्रमित कर भावनाओं से खेलने आए हैं, लेकिन अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है.

तेजस्वी और रेवंत रेड्डी पर निशाना: धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी के साथ बिहार में जिन नेताओं की टोली घूम रही है. उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम लेकर कहा कि ऐसे लोग आज राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (ETV Bharat)

बूथ कैप्चरिंग का आरोप: प्रधान ने कांग्रेस पर पुराने चुनावों में बूथ कैप्चरिंग जैसे गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि राजधानी पटना जैसे शहर में भी कांग्रेस के राज में दलितों को वोट नहीं डालने दिया जाता था. ये वही लोग हैं जो अब वोटर अधिकार की बात कर रहे हैं. यह महज ढोंग है.

'जनता सब समझ चुकी है': केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों के बहकावे में नहीं आने वाली. उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अब इनके असली इरादे जान चुकी है.

"राहुल और प्रियंका गांधी को बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए. इन्होंने बार-बार बिहार और बिहारियों का अपमान किया है. अब चुनाव आते ही इन्हें जनता की याद आई है."-धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

वोटर अधिकार यात्रा पर सियाशी संग्राम: बिहार में राहुल-प्रियंका की सक्रियता ने जहां विपक्ष को मजबूती दी है. वहीं भाजपा ने आक्रामक रुख अपनाकर मोर्चा खोल दिया है. धर्मेंद्र प्रधान के बयानों से साफ है कि आने वाले दिनों में सियासी पारा और चढ़ने वाला है और वोटर अधिकार यात्रा अब पूरी तरह से चुनावी जंग में बदल चुकी है.

