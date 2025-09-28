ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री का विपक्ष पर जुबानी हमला, बोले- परिवारवादी और सामंती लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं

भूपेंद्र यादव बोले- हिंदुस्तान में 10 सालों से ऐसी सरकार है, जिसमें गरीब घरों से निकले हुए लोग देश का नेतृत्व कर रहे हैं.

Union Minister Bhupendra Yadav
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 9:21 AM IST

3 Min Read
बहरोड: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में परंपरावादी, परिवारवादी और सामंतवादी लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से देश में मजबूत सरकार है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीतियों के साथ है.

बहरोड की जनता का आभार: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विशेष रूप से बहरोड की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी वोट की ताकत मोदी जी को दे कर इस देश में मजबूत सरकार बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया. मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं. मैं आपसा कहना चाहता हूं कि एक सांसद के रूप में जो भी वादे मैंने किए हैं, उनको में पूरा करूंगा. लगातार आपके बीच में रहकर आने वाले समय में बहरोड में दो कन्या महाविद्यालयों और कस्तूरबा गांधी छात्रावास और पीएचसी का लोकार्पण किया. शनिवार बहरोड के लिए विशेष दिन रहा.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Behror)

डबल इंजन की सरकार में महाविद्यालयों में नहीं आने दूंगा कोई कमी : कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं और भूपेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि आज दो महिला महाविद्यालयों का लोकार्पण हुआ है. महाविद्यालयों में स्टाफ की कोई कमी नहीं रहेगी, साथ ही बेटियों की शिक्षा के लिए और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ विस्तार भी करेंगे. डबल इंजन की सरकार में नई शिक्षा नीति लागू करेंगे. इस नीति के अंदर सभी राजकीय महाविद्यालयों में अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट लाएंगे. 2020 की नीति के अनुसार कौशल आधारित व्यवसायिक शिक्षा बनाने पर जोर दिया गया है.

शिक्षा और चिकित्सा के लिए आज का दिन बहरोड के लिए अहम रहा : वहीं, बहरोड विधायक जसवंत सिंह यादव ने कहा कि बहरोड के इतिहास में शनिवार का दिन याद रहेगा, क्योंकि आज के दिन बहरोड की जनता के लिए दो-दो महिला महाविद्यालय के भवनों का लोकार्पण, बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी छात्रावास और नांगल खोडिया में पीएचसी खुलना सौभाग्य की बात है. जिससे बेटियों को अच्छी पढ़ाई और अच्छा इलाज मिल सकेगा. जसवंत सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम का आभार जताया और कहा कि आपके आशीर्वाद से बहरोड में लगातार विकास के काम हो रहे हैं.

