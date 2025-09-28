ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री का विपक्ष पर जुबानी हमला, बोले- परिवारवादी और सामंती लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ( ETV Bharat Behror )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 28, 2025 at 9:21 AM IST 3 Min Read

बहरोड: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में परंपरावादी, परिवारवादी और सामंतवादी लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से देश में मजबूत सरकार है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीतियों के साथ है. बहरोड की जनता का आभार: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विशेष रूप से बहरोड की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी वोट की ताकत मोदी जी को दे कर इस देश में मजबूत सरकार बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया. मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं. मैं आपसा कहना चाहता हूं कि एक सांसद के रूप में जो भी वादे मैंने किए हैं, उनको में पूरा करूंगा. लगातार आपके बीच में रहकर आने वाले समय में बहरोड में दो कन्या महाविद्यालयों और कस्तूरबा गांधी छात्रावास और पीएचसी का लोकार्पण किया. शनिवार बहरोड के लिए विशेष दिन रहा. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Behror)