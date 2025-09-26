ETV Bharat / state

अलवर में श्रमदान का अनूठा नजारा: केंद्रीय मंत्री यादव बने हेल्पर और वन मंत्री शर्मा दिखे ऑटो टिप्पर चलाते

श्रमदान के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शहर वासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि सफाई का काम सिर्फ सफाईकर्मियों का नहीं, बल्कि सभी का है. व्यक्ति खुद सफाई कर दूसरे को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित कर सकेगा. केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि स्वच्छता ईश्वर को प्राप्त करने का सीधा तरीका है. उन्होंने कहा कि कोई भी पूजा पद्धति हो, व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ होकर साधना करता है. उन्होंने कहा कि 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत यह संदेश दिया गया कि सफाई करना केवल सफाई कर्मियों की ही नहीं बल्कि आमजन की भी जिम्मेदारी है.

अलवर: भाजपा की ओर से चलाए जा रहे 'सेवा पखवाड़ा' के तहत शुक्रवार को अलवर शहर के बाजार क्षेत्र में एक घंटा श्रमदान कर शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया. श्रमदान के दौरान कुछ रोचक नजारे भी आकर्षण का केंद्र रहे. इनमें प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ऑटो टिप्पर चलाते दिखे और केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव उनके पास हेल्पर की भूमिका में नजर आए. खास बात यह रही कि दोनों मंत्रियों ने ऑटो टिप्पर चलाकर लोगों को शहर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया. इस दौरान लोगों ने इस ऑटो टिप्पर में कचरा भी डाला. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने कहा कि सफाई कार्य ईश्वर को प्राप्त करने का आसान तरीका है. इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शहरवासियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई.

55 सालों तक लोगों से ढुलवाया मैला: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि देश में 55 साल तक राज करने वाले लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने मनुष्य से मनुष्य का मैला ढुलवाने जैसा घृणित काम करवाया. वहीं आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाकर घरों में शौचालय बनवाए और लाखों लोगों के जीवन से मैला ढोने का काम खत्म किया गया. उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि हमारा काम सड़क नाली साफ करना नहीं, बल्कि आदतों को ठीक करना है. व्यक्ति अपने व्यवहार में सुधार करता है, तो इससे शहर भी सुधरता है. केंद्रीय मंत्री यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे अपने वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाएं और हर घर को डस्टबिन युक्त बनाने में सहयोग करें.

सफाई को लेकर लोगों को समझाते दोनों मंत्री (ETV Bharat Alwar)

बच्चों में लीडरशिप जरूरी: केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए सामान्य परिवारों के बच्चों में लीडरशिप आना जरूरी है. आगामी समय में अलवर में आयोजित होने वाले सांसद खेल उत्सव में SAI (साई) की ओर से विशेषज्ञों को अलवर बुलाया जाएगा, जो मैदान में खेल रहे प्रतिभावान बच्चों का चयन कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए मंच देंगे.

प्रधानमंत्री करेंगे बच्चों से संवाद: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की ओर से 'यंग लीडर डायलॉग' विषय को शुरू किया है. इसके तहत जिन बच्चों में अच्छे विचार होंगे, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डायलॉग करेंगे. उन्होंने कहा कि इस देश का लोकतंत्र तभी बचेगा जब देश का आम आदमी उसमें भाग लेगा. इसके लिए हम लोगों को अवसर उपलब्ध कराएंगे. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में देश को बेहतर इंजीनियर, डॉक्टर, और अच्छे लोगों की जरूरत है. विकसित भारत के लिए देश के कोने-कोने से निकले हुए लाखों नौजवानों की जरूरत है, जो आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेंगे.