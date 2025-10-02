ETV Bharat / state

बड़ा बयान : केंद्रीय राज्य मंत्री बोले- देश के दूसरे महात्मा गांधी हैं पीएम नरेंद्र मोदी

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ( ETV Bharat Ajmer )

Published : October 2, 2025

अजमेर: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर अभी तक महात्मा गांधी की विचारधारा को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. मैं कह सकता हूं कि देश का दूसरा महात्मा गांधी यदि कोई है तो वह नरेंद्र मोदी हैं. मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सब का प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर गरीब को गणेश मानकर काम कर रहे हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी गुरुवार को अजमेर के गांधी भवन स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पहुंचे, जहां उन्होंने अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल समेत स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं. गांधी ने 'स्वदेशी अपनाओ' का संदेश दिया था, ताकि देश में बन रही वस्तुओं का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके और देश का पैसा देश में रहे. वहीं, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिले. महात्मा गांधी के ही स्वदेशी अपनाओ विचार को अपनाकर पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया और देश के नागरिकों से आग्रह किया कि वह स्थानीय उत्पादों को अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाएं. भागीरथ चौधरी का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)