बड़ा बयान : केंद्रीय राज्य मंत्री बोले- देश के दूसरे महात्मा गांधी हैं पीएम नरेंद्र मोदी
सबका साथ सबका विकास और गरीब को गणेश मानकर काम कर रहे हैं पीएम मोदी. गांधी की विचारधारा को बढ़ा रहे आगे.
Published : October 2, 2025 at 2:55 PM IST
अजमेर: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर अभी तक महात्मा गांधी की विचारधारा को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. मैं कह सकता हूं कि देश का दूसरा महात्मा गांधी यदि कोई है तो वह नरेंद्र मोदी हैं. मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सब का प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर गरीब को गणेश मानकर काम कर रहे हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी गुरुवार को अजमेर के गांधी भवन स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पहुंचे, जहां उन्होंने अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल समेत स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.
इस दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं. गांधी ने 'स्वदेशी अपनाओ' का संदेश दिया था, ताकि देश में बन रही वस्तुओं का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके और देश का पैसा देश में रहे. वहीं, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिले. महात्मा गांधी के ही स्वदेशी अपनाओ विचार को अपनाकर पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया और देश के नागरिकों से आग्रह किया कि वह स्थानीय उत्पादों को अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाएं.
भागीरथ चौधरी ने कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा को सही रूप से धरातल पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक कर रहे हैं. यही वजह है कि विश्व में जो भारत आर्थिक रूप से 11वें पर था वो आज विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है. पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बने. इसकी नींव रखी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाओ और देश को आत्मनिर्भर बनाओ, यह पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है और यह सरकार भी होता नजर आ रहा है.
पढ़ें : RSS का शताब्दी वर्ष : मदन राठौड़ बोले- एक पौधा आज वट वृक्ष बन गया, स्वयंसेवक आज देश का प्रधान है
आज का दिन विशेष : भागीरथ चौधरी ने कहा कि आज का दिन देश के लिए काफी विशेष है. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बुराई रूपी रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय हासिल की थी. आज ही के दिन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है. साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जन्म दिवस है. इसलिए आज का दिन काफी विशेष है. आज के दिन विजयादशमी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी आज का दिन काफी विशेष है. आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो गए, यह हम सबके लिए गर्व की बात है. आरएसएस ने देश की एकता, अखंडता और सनातन धर्म को मजबूती देने का काम किया है. देश हमें सबकुछ देता है तो हम भी कुछ देना सीखें. इसी मनोभाव से स्वयंसेवक अपना जीवन देश को समर्पित करता है.