बीकानेर: केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बुधवार को घोषणा की कि बीएसएफ की सांचू चौकी को बॉर्डर टूरिज्म के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं और सीमा दर्शन योजना के तहत इसकी डीपीआर स्वीकृत हो गई है. जल्द ही इसकी राशि भी मंजूर करवाई जाएगी. मेघवाल ने कहा कि सांचू को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया जाएगा. इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी चर्चा हो चुकी है. मेघवाल ने कहा कि बीकानेर जिला, खासकर सांचू, बॉर्डर टूरिज्म के लिए सबसे उपयुक्त है और केंद्र व राज्य सरकार मिलकर इसे आगे बढ़ा रही हैं.

सिंधु जल समझौता रद्द, राजस्थान को लाभ: मेघवाल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, जिससे पाकिस्तान को जाने वाला पानी अब राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और गुजरात को मिलेगा. इसमें सबसे अधिक फायदा राजस्थान को होगा, विशेषकर खाजूवाला और सीमांत क्षेत्रों को. सेंट्रल वॉटर कमीशन इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि सांचू में दुर्लभ प्रजातियों के वल्चर पाए जाते हैं, जिससे इसे फ्लोरा-फोना के रूप में भी विकसित किया जाएगा. भविष्य में यहां देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की संभावना है. इस मौके पर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने भी देशभक्ति के संदेश के साथ सभा को संबोधित किया.

इसे भी पढ़ें- बीकानेर में फूड टेस्टिंग लैब की रखी नींव, अब बाहर नहीं भेजने होंगे सैंपल

महाविद्यालय भवन और पीएमश्री स्कूल का लोकार्पण: केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बुधवार को गोडू में राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया. उन्होंने पीएम श्री 2024-25 योजना के तहत पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोडू के सुदृढ़ीकरण के लिए 32.76 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सतत कार्य किए जा रहे हैं. गोडू में बना महाविद्यालय भवन उच्च शिक्षा को नए आयाम देगा. उन्होंने महाविद्यालय की चारदिवारी बनाने और कंप्यूटर लैब के लिए दस लाख रुपए मुहैया करवाने की घोषणा की.

तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, चले साथ: इस दौरान केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मेघवाल हाथ में तिरंगा झंडा लेकर साथ चले. उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने में असंख्य देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी दी. उनके बलिदान को याद करना हमारा नैतिक दायित्व है. उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान जन-जन का अभियान बन गया है.