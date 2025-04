ETV Bharat / state

मुर्शिदाबाद हिंसा पर मुखर केंद्रीय मंत्री, कहा- किसी खास समूह के लिए लाड़ क्यों दिखा रही सीएम ममता! - MURSHIDABAD VIOLENCE

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ( Etv bharat )

By Published : April 14, 2025 at 10:10 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 10:53 AM IST 2 Min Read

गिरिडीह: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की नीयत पर सवाल उठाएं हैं. मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने पश्चिम बंगाल सरकार की नियत पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार किसी खास समूह के लिए ही बनी है. खास समूह के लिए ही बंगाल सरकार काम कर रही है. यही कारण है कि सदन ने जिस बिल को पास कर दिया है और राष्ट्रपति ने उस बिल पर मुहर लगा दी है तो वह कानून बन गया है, उस बिल के विरोध में इस तरह की हिंसा होना कानून व्यवस्था के लिए सही नहीं है. मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान (Etv bharat) हर समुदाय की रक्षा करना सरकार का काम केंद्रीय अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज जो वीभत्स रूप पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, उसे कोई भी अच्छा नहीं बोल सकता है. वहां लोगों के घरों में घुसकर आग के हवाले किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां लोगों की हत्या की जा रही है. पश्चिम बंगाल की ममता सरकार लगातार हिंसा को बढ़ावा दे रही है. खास समूह को इस तरह का कृत्य करने के लिए सरकार जिम्मेदार है और मुझे लगता है कि यह सही नहीं है.

Last Updated : April 14, 2025 at 10:53 AM IST