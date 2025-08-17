कोडरमा:सैनिक स्कूल तिलैया के बच्चों को डिजिटली स्मार्ट बनने के लिए सभी क्लास रूम में स्मार्ट पैनल लगाया गया है. जिसका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक अमित यादव ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की पहल पर सीसीएल के सीएसआर फंड से राज्य के इस एकमात्र सैनिक स्कूल में डिजिटल स्मार्ट पैनल लगाया गया है. तकरीबन 70 लाख रुपये की लागत से 26 क्लास रूम में स्मार्ट पैनल लगाए गए हैं.

आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र सैनिक स्कूल तिलैया देश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है. स्कूल में छात्राएं भी पढ़ाई कर रही हैं. सैनिक स्कूल तिलैया में छठी कक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है. इस स्कूल में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में छात्रों का चयन एनडीए के लिए होता है. इसके अलावा अब तक इस स्कूल के सैकड़ों छात्र देश रक्षा के साथ अन्य सेवाओं के उच्च पदों पर तैनात हैं.

सैनिक स्कूल तिलैया में जानकारी देतीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

केंद्रीय मंत्री ने शहीदों को किया नमन

सैनिक स्कूल पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सैनिक स्कूल के शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया. इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य कर्नल आर मोहन राव ने मंत्री अन्नपूर्णा देवी को शॉल और मोमेंटो देकर स्वागत किया.

सैनिक स्कूल तिलैया में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी. (फोटो-ईटीवी भारत)

सैनिक स्कूल के बच्चे बनेंगे डिजिटली स्मार्टः अन्नपूर्णा देवी

इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि स्कूल में डिजिटल सुविधा बहाल होने के बाद सैनिक स्कूल के बच्चे न सिर्फ डिजिटली स्मार्ट होंगे, बल्कि उन्हें ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा मिलेगी.

कार्यक्रम में मौजूद सैनिक स्कूल के बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)

