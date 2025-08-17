ETV Bharat / state

सैनिक स्कूल तिलैया के बच्चे बनेंगे डिजिटली स्मार्ट, केंद्रीय मंत्री ने किया डिजिटल स्मार्ट पैनल का उद्घाटन - UNION MINISTER ANNAPURNA DEVI

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक अमित यादव ने सैनिक स्कूल तिलैया में डिजिटल स्मार्ट पैनल का उद्घाटन किया.

Sainik School Tilaiya
सैनिक स्कूल तिलैया. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read

कोडरमा:सैनिक स्कूल तिलैया के बच्चों को डिजिटली स्मार्ट बनने के लिए सभी क्लास रूम में स्मार्ट पैनल लगाया गया है. जिसका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक अमित यादव ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की पहल पर सीसीएल के सीएसआर फंड से राज्य के इस एकमात्र सैनिक स्कूल में डिजिटल स्मार्ट पैनल लगाया गया है. तकरीबन 70 लाख रुपये की लागत से 26 क्लास रूम में स्मार्ट पैनल लगाए गए हैं.

आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र सैनिक स्कूल तिलैया देश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है. स्कूल में छात्राएं भी पढ़ाई कर रही हैं. सैनिक स्कूल तिलैया में छठी कक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है. इस स्कूल में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में छात्रों का चयन एनडीए के लिए होता है. इसके अलावा अब तक इस स्कूल के सैकड़ों छात्र देश रक्षा के साथ अन्य सेवाओं के उच्च पदों पर तैनात हैं.

सैनिक स्कूल तिलैया में जानकारी देतीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

केंद्रीय मंत्री ने शहीदों को किया नमन

सैनिक स्कूल पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सैनिक स्कूल के शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया. इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य कर्नल आर मोहन राव ने मंत्री अन्नपूर्णा देवी को शॉल और मोमेंटो देकर स्वागत किया.

Sainik School Tilaiya
सैनिक स्कूल तिलैया में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी. (फोटो-ईटीवी भारत)

सैनिक स्कूल के बच्चे बनेंगे डिजिटली स्मार्टः अन्नपूर्णा देवी

इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि स्कूल में डिजिटल सुविधा बहाल होने के बाद सैनिक स्कूल के बच्चे न सिर्फ डिजिटली स्मार्ट होंगे, बल्कि उन्हें ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा मिलेगी.

Sainik School Tilaiya
कार्यक्रम में मौजूद सैनिक स्कूल के बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)

ये भी पढ़ें-

झारखंड में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना की तैयारी, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने की बैठक

देशभर के 33 स्कूल प्रिंसिपल पहुंचे सैनिक स्कूल तिलैया, रक्षा क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने की बनी रणनीति

सैनिक स्कूल तिलैया ने मनाया अपना 61वां स्थापना दिवस, पूर्व विद्यार्थी हुए शामिल - Sainik School Tilaiya

सैनिक स्कूल तिलैया में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू, 24 टीमें ले रही हैं हिस्सा - Sainik School Football Tournament

कोडरमा:सैनिक स्कूल तिलैया के बच्चों को डिजिटली स्मार्ट बनने के लिए सभी क्लास रूम में स्मार्ट पैनल लगाया गया है. जिसका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक अमित यादव ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की पहल पर सीसीएल के सीएसआर फंड से राज्य के इस एकमात्र सैनिक स्कूल में डिजिटल स्मार्ट पैनल लगाया गया है. तकरीबन 70 लाख रुपये की लागत से 26 क्लास रूम में स्मार्ट पैनल लगाए गए हैं.

आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र सैनिक स्कूल तिलैया देश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है. स्कूल में छात्राएं भी पढ़ाई कर रही हैं. सैनिक स्कूल तिलैया में छठी कक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है. इस स्कूल में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में छात्रों का चयन एनडीए के लिए होता है. इसके अलावा अब तक इस स्कूल के सैकड़ों छात्र देश रक्षा के साथ अन्य सेवाओं के उच्च पदों पर तैनात हैं.

सैनिक स्कूल तिलैया में जानकारी देतीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

केंद्रीय मंत्री ने शहीदों को किया नमन

सैनिक स्कूल पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सैनिक स्कूल के शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया. इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य कर्नल आर मोहन राव ने मंत्री अन्नपूर्णा देवी को शॉल और मोमेंटो देकर स्वागत किया.

Sainik School Tilaiya
सैनिक स्कूल तिलैया में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी. (फोटो-ईटीवी भारत)

सैनिक स्कूल के बच्चे बनेंगे डिजिटली स्मार्टः अन्नपूर्णा देवी

इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि स्कूल में डिजिटल सुविधा बहाल होने के बाद सैनिक स्कूल के बच्चे न सिर्फ डिजिटली स्मार्ट होंगे, बल्कि उन्हें ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा मिलेगी.

Sainik School Tilaiya
कार्यक्रम में मौजूद सैनिक स्कूल के बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)

ये भी पढ़ें-

झारखंड में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना की तैयारी, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने की बैठक

देशभर के 33 स्कूल प्रिंसिपल पहुंचे सैनिक स्कूल तिलैया, रक्षा क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने की बनी रणनीति

सैनिक स्कूल तिलैया ने मनाया अपना 61वां स्थापना दिवस, पूर्व विद्यार्थी हुए शामिल - Sainik School Tilaiya

सैनिक स्कूल तिलैया में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू, 24 टीमें ले रही हैं हिस्सा - Sainik School Football Tournament

For All Latest Updates

TAGGED:

SAINIK SCHOOL TILAIYADIGITAL SMART PANEL IN SCHOOLUNION MINISTER IN SAINIK SCHOOLसैनिक स्कूल तिलैयाUNION MINISTER ANNAPURNA DEVI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.