राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर बोलीं केंद्रीय मंत्री- आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ है लघु उद्योग - NATIONAL SMALL INDUSTRY DAY

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर हजारीबाग की उद्यमियों को बधाई दी.

Union Minister Annapurna Devi congratulated entrepreneurs of Hazaribag on National Small Industry Day
उद्यमियों को सम्मानित करतीं केंद्रीय मंत्री समेत अन्य (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2025 at 7:43 PM IST

हजारीबागः जिला पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर सभी उद्यमियों और कर्मियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लघु उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. यह 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इस वर्ष 2025 में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन, आर्थिक और कौशल विकास के साथ-साथ इनोवेशन को बढ़ावा देना है. भारत सरकार ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई पहल शुरू की हैं. इनमें उद्यम पंजीकरण पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमईजीपी, एसएफयूआरटीआई (स्फूर्ति) योजना और एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति जैसी योजनाएं शामिल हैं.

राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर बोलीं केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इन योजनाओं से आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को मजबूती मिल रही है. साथ ही स्टार्टअप इंडिया को भी नई ऊर्जा मिल रही है. केंद्र सरकार लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली कई योजनाएं चला रही है. इन प्रयासों से आने वाले समय में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रधानमंत्री का 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा.

दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री

हजारीबाग में दिशा की बैठक केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. जिसमें हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, बरकट्ठा विधायक अमित यादव, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, मांडू विधायक तिवारी महतो शामिल हुए. इस बैठक में हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के अलावा जिला के सभी विभाग के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित हुए.

Union Minister Annapurna Devi congratulated entrepreneurs of Hazaribag on National Small Industry Day
दिशा की बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री समेत अन्य (ETV Bharat)

इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जिला में चल रहे विकास योजना से अपनी असंतुष्टि जाहिर की है. उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह को कहा गया कि वे पेयजल से संबंधित मामले का निचले स्तर से जांच कराएं. जरूरत पड़े तो आउटसोर्सिंग का भी मदद ले. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले बार पेयजल को लेकर एक रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट से सदस्य संतुष्ट नहीं है.

