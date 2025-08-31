धनबादः केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी रविवार को धनबाद पहुंचीं. जहां वो बाघमारा में एक कर्मा महोत्सव में शामिल हुईं. धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी भी महोत्सव में मौजूद रहे.

एसआईआर और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा नेताओं ने जुबानी हमला बोला.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान (ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है, इन्हें पता है कि बिहार और देश की जनता उनको नकार चुकी है. पहले से यह परसेप्शन तैयार कर रहें हैं. एसआईआर की मांग पहले उनके द्वारा ही की गई थी. यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पहली बार नहीं बल्कि आठवीं बार हो रहा है आवश्यकता पड़ने पर चुनाव आयोग सर्वे कराती है. देश भर में यह होना है चूंकि बिहार का चुनाव सामने है, इसलिए देशभर के चार लाख कर्मियों को इसमें लगाया है. उन्होंने कहा कि सर्वे में बूथ स्तर पर बीएलओ के साथ ही पार्टी के सदस्य भी रहते हैं. कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. आम जनता यह जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ भरमाने वाले लोग हैं.

अन्नपूर्णा देवी ने आगे कहा कि देश के अंदर 70 साल से अधिक कांग्रेस ने शासन किया है. 11 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़े-बड़े कार्य किए गए हैं. कांग्रेस को जब अवसर मिला तो उन्होंने नहीं किया है. पीएम मोदी के कार्यों से उन्हें चिढ़ होती है जब उन्हें अवसर मिला तो वे परिवार और अपने लोगों के लिए किया.

यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसान गरीब और गांव की सरकार है. पीएम मोदी जिस भी योजना की शुरुआत करते है, वह आम लोगों के हित के अनुसार रहती है ना सिर्फ योजना को शुरू करते हैं. बल्कि उन तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की यह नीति बनी हुई है, लोग उन्हें बहुत हल्के में लेते हैं यह सिर्फ आरोप लगाते हैं उन आरोपों का आधार मांगने पर वह पीछे भाग जाते हैं. मंच से भी ये लोग पीएम मोदी की माता पर टिप्पणी करते हैं. इन लोगों ने राजनीतिक का कोई स्तर नहीं छोड़ा है, यह भी बहुत ही नीचे लेबल तक पहुंच गए हैं. कांग्रेस पूरी तरह से घबरा गए हैं, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहें हैं.

